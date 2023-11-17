Meteoroloji uyardı... Kar yağışı başladı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta, Antalya'nın doğusu ve Sakarya çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, K. Maraş, Adıyaman, Ş. Urfa, Diyarbakır'ın kuzeyi, Batman, Siirt, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU

Haberin Devamı

Kastamonu'da dün hava sıcaklıklarının düşmesi ile Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Bugün de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bulunan Göynük Dağı'nda kar yağışı etkili oldu. Dağda etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

SİVAS

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kaya Merkezine mevsimin ilk karı düştü.

BARTIN

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı olan ve il merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Gezen Yaylası'nda bugün mevsimin ilk kar yağışı başladı. Aylardır özlenen kar yağışına tanıklık eden ormancılar, o anlarda ise fotoğraf çekilerek kar yağışının sevincini yaşadı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde yağan mevsimin ilk kar yağışı başladı.

KARTALKAYA'YA MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığının düşmesi ile kentin yüksek kesimlerindeki yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde de hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düştü. Burada etkili olan yağmur, kara dönüştü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Kartalkaya'da, kayak pistleri ve yeşil alanlar karla kaplandı.

Haberin Devamı

ULADAĞ

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da mevsimin ilk yoğun kar yağışı, 19 Kasım Pazar günü bekleniyor. Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklığının ise pazar günü sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlamasının öngörüldüğü Uludağ'da, geçen yıl mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü.

TATİLCİLER GELMEYE BAŞLADI

Sabaha karşı mevsimin ilk karının düştüğü Uludağ’da kış turizmi de başladı. Okulların ara tatilde olmasını fırsat bilen tatilciler, mevsimin ilk karının düşmesiyle Uludağ'a gelmeye başladı. Telesiyejin önünde uzun kuyruklar oluşurken, oteller bölgesine gelen tatilciler karın keyfini çıkarttı. Eşi ile birlikte ilk defa Uludağ’a geldiğini söyleyen Fatma Özdemir, “Eşimle kar topu oynadık. İlk defa Uludağ’a geliyorum. Çok güzel. Çok heyecanlıyım. Muğla’da kar seyrek yağdığı için bizim için çok değerli” dedi.

Haberin Devamı

Muğla’dan ailesi ile birlikte Uludağ’a gelen Sema Gençoğlu ise “Seneler önce Bursa’ya gelmiştik ancak karın ilk yağdığı güne denk gelmek çok güzel” diye konuştu.

İstanbul’dan Bursa’ya evlilik yıl dönümlerini kutlamak için geldiklerini söyleyen Serkan Aksoy da "Eşimle Bursa’ya ilk defa geliyoruz çok beğendik. Biz kent merkezini görmek için gelmiştik ancak kar yağdığını duyunca Uludağ’a çıktık” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’dan Bursa’ya gelen Mohamed Alshaibani de kar yağışıyla birlikte Uludağ'a çıktıklarını söyleyerek, "Soğuk ama çok güzel. İnsanlarını çok sevdim, herkes mutlaka buraya gelsin görsün” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sezondan umutlu olduğunu söyleyen taksi şoförü Mehmet Kara, “Sürekli Uludağ’a gidip geliyorum. Bugün sezonun ilk karını gördük, arap turistlerimizi buraya getirdim. Cumartesi-Pazar 1 metreden daha fazla kar olacağı gözüküyor. Bu yıl kar biraz geç yağdı, bu sene biraz geç oldu inşallah bereketli olur" dedi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Adana'nın doğusu, Hatay kıyıları ile K. Maraş ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 25°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 24°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

KASTAMONU 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

SİNOP 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların bu akşam saatlerinde doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde, gece saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ARDAHAN 1°C, 6°C

Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM 2°C, 7°C

Çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman ve Ş. Urfa çevrelerinde, bu gece saatlerinde Ş. Urfa'nın güneyi, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARDİN 12°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yere yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 19°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı