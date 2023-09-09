Meclis’te oda krizi... 10 vekil açıkta kaldı

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Meclis yönetimi oda eksikliğine geçmişte kabineye milletvekilleri arasından atama yapılması ve bu dönem parti grup yönetimlerinde görevli vekil sayısının değişmesini gerekçe gösterdi.

SAYI DEĞİŞMEDİ, SIKINTI NİYE

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, oda sorununu gündeme getirdiği soru önergesinde, milletvekili sayısı değişmemişken oda sıkıntısı yaşanmasının nedenini sorarken, “TBMM yerleşkesinde özel oda tahsis edildiği iddiası doğru mudur?” dedi. Tanal’ın soru önergesini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş adına yanıtlayan Başkanvekili Bekir Bozdağ, vekillerin oda tahsislerinin kura ile yapıldığını belirterek şöyle dedi:

590 VEKİL YERLEŞTİRİLDİ

“Makam odası tahsisi yapılamayan 10 milletvekili için Halkla İlişkiler Binası içinde bulunan mekânlar dönüştürülmek suretiyle odaların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Mümkün olan en kısa sürede eksik kalan milletvekili makam odaları tamamlanarak teslim edilecektir.

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ÖZEL ODA TAHSİSİ YOK

27. Yasama Dönemi başında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde milletvekilleri arasından atama yapılmış ve oda sayısı buna göre revize edilmiştir. Ayrıca 28. Yasama Dönemin’de siyasi parti gruplarının yönetiminde görev alan Milletvekili sayısında da değişiklikler olmuştur. Bütün siyasi parti grup temsilcilerinin mutabakatı ile alınan karar doğrultusunda, 28. Yasama Dönemi’nde milletvekili seçilen siyasi parti genel başkanları ve engelli milletvekilleri kura dışı tutularak, oda tahsisi yapılmıştır. Bunların dışında TBMM’de hiçbir milletvekiline özel oda tahsis edilmemiştir.”