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Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

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#TBMM#28. Dönem Milletvekilleri#Kayıt
Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:00

MİLLETVEKİLİ genel seçimlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hazırlıklar başladı. 28. dönemde TBMM’de milletvekili olarak görev yapacak yeni parlamenterler için Şeref Holü’nde kayıt masaları kuruldu.

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Meclis’in yeni milletvekilleri, seçildikleri şehirlerin il seçim kurullarından mazbatalarını aldıktan sonra TBMM’ye giderek kayıt işlemlerini yapabilecek. Mazbatalarıyla birlikte nüfus kağıdını teslim eden vekiller için kayıt süreci başlamış olacak.

ROZETLERİNİ ALACAKLAR

Dosyası açılan milletvekilleri, aile bildirim formunun doldurulmasının ardından bankada hesabı varsa teyit ettirecek; eğer yoksa yeni bir hesap açarak işlemlerine devam edecek. Parmak izi oluşturulmasının ardından milletvekilleri 2 adet araç plakasını trafik cezalarından muafiyet için bildirecek. Meclis araç giriş kartının oluşturulmasının ardından vekiller haberleşme masasına giderek 2 adet telefon hattının kaydını da yaptıracak. Rozetini de alan milletvekilleri son olarak stüdyoya giderek fotoğraf çektirecek ve Meclis kayıt işlemlerini tamamlayacak.

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Meclis yeni vekillerini bekliyor... Kayıt masaları kuruldu

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#TBMM#28. Dönem Milletvekilleri#Kayıt

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