Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN ERBAY'A 10 BİN TL FATURA



Edinilen bilgiye göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi.