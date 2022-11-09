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Meclis kürsüsüne zarar veren CHP'li vekile 10 bin TL'lik fatura

Güncelleme Tarihi:

#Burak Erbay#TBMM#Kürsü
Meclis kürsüsüne zarar veren CHPli vekile 10 bin TLlik fatura
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 19:16

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası'nın görüşmeleri sırasında, Meclis kürsüsüne zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL fatura çıkarıldı.

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda, Dezenformasyon ile Mücadele Yasası görüşülürken kürsüye çıkmış ve yasayı protesto etmek amacıyla telefonunu kürsüye vurarak kırmıştı. CHP'li Erbay'a TBMM İçtüzüğü gereği yaptırım cezası verilmemişti.

MECLİS BAŞKANLIĞI'NDAN ERBAY'A 10 BİN TL FATURA

Edinilen bilgiye göre; CHP'li Burak Erbay'a Meclis Başkanlığı'na bağlı bir avukat tarafından yazı yollandığı ve kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin TL talep edildiği belirtildi.

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#Burak Erbay#TBMM#Kürsü

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