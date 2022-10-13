Meclis'te 'çekiçli eyleme' ceza gelecek mi? TBMM Başkanı Şentop: Kürsüler şov yeri değil

Haberin Devamı

TBMM Başkan Vekili Haydar Akar başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda gece saatlerine kadar 'dezenformasyon düzenlemesi' olarak adlandırılan 'Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam etti. Görüşmeler sırasında siyasi parti gruplarının temsilcileri arasında tartışmalar yaşandı.

CEP TELEFONUNU KIRDI

Hapis cezası öngören 29'uncu maddenin görüşmelerine geçmeden önce kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz" dedi.

Haberin Devamı

Erbay, cebinden çıkardığı cep telefonunu, zarfın içinden çıkardığı çekiçle kırdı. CHP'li vekiller de ayağa kalkarak 'Sansüre hayır' sloganı attı. HDP'li milletvekilleri de 'Gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz' yazılı pankart açtı.

Erbay'ın çekiçli protestosu tepkilere neden oldu. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erbay'ın eylemi için 'terbiyesizlik' derken, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, çekicin bir başka niyetle de kullanılmasının mümkün olduğunu söyledi. Akçay, Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın duruma sessiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

Akar ise Erbay'ın niyetinin kötü olmadığının herkes tarafından müşahede edildiğini, ancak bu tür materyallerin Genel Kurul'a getirilmesinin doğru bir davranış olmadığını belirterek bu tür davranışların tekrarı halinde ilgili disiplin maddelerini uygulayacağını söyledi. Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından protestoların devam etmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Akar, birleşimi kapattı.

AK PARTİ VE MHP'DEN TEPKİ

AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Meclis Başkan Vekili Haydar Akar'ın tutumunu eleştirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'li Meclis Başkan Vekili taraflı tutumuyla CHP grubunun Meclis çalışmalarını sabote etmesine göz yummuş, düzeni sağlayamadığı gerekçesi ile birleşimi kapatmıştır. Savaşta bile, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde bile açık olan milli iradenin tecelligahına saygısızlık yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KÜRSÜLER ŞOV YERİ DEĞİL

Meclis'te gerginliğe neden olan çekiçli eylemle ilgili sorulara yanıt veren TBMM BAŞKANI Mustafa Şentop, "Kınama cezası gerektiren bir eylem esasen. Öyle bir aletle Genel Kurul salonuna girmek de yanlış. Milletvekillerinin cihazdan geçmesi ve üzerinin aranması gibi bir durum söz konusu değil ama milletvekillerinin bilinç içinde hareket etmesi lazım. Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır. Kürsüler şov yapmak için tasarlanmış yerler değil, başka arayışlar içine girmek yanlış" dedi.

AK Parti'nin başörtüsü için anayasa teklifi hakkında da konuşan Şentop, "Bu konu çözülmüş bir konu. Herhangi hukuki düzenleme yapılmadan bu bir sorun olmaktan çıkmıştı. Bana göre herhangi bir düzenlemeye gerek yok. Bu bir haktır. Anayasa ötesi bir haktır demiştim ama tartışmalar ortaya çıkınca bunun kanunla yapılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

SEMRA GÜZEL'İN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK Mİ?

Meclis'teki devamsızlıkla ilgili sorulara da yanıt veren Şentop, "Devamsızlıkla ilgili tespitler milletvekillerine gönderiliyor. Semra Güzel itirazda bulunmamış, onunla ilgili olan tespit Karma Komisyona gönderildi" diye konuştu.