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TBMM'de gerilim yükseldi: CHP milletvekili kürsüde çekiçle telefonunu parçaladı

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Burak Erbay#Çekiç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 09:40

TBMM Genel Kurulu'ndaki dezenformasyonla mücadele yasası görüşmelerinde AK Parti ile CHP arasında gerginlik yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay konuşma yapmak için geldiği kürsüde elindeki çekiçle telefonunu parçalayarak yere fırlattı. Erbay'a MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Meclis'e çekiçle girilebilir mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

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CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş, TBMM Genel Kurulu'ndaki dezenformasyonla mücadele yasası görüşmelerinde yaşanan gerilimi anlattı.

İşte Türkeş'in Meclis'te yaşananlardan aktardıkları...

Dezenformasyonla mücadele yasası TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediliyor. Bu yasa görüşülürken Meclis'te sık sık tansiyon yükseldi, gerilim arttı. Özellikle AK Parti ile CHP arasındaki yükselen gerilim dikkat çekiciydi.

TBMMde gerilim yükseldi: CHP milletvekili kürsüde çekiçle telefonunu parçaladı

KÜRSÜDE TELEFONUNU PARÇALADI

Muhalefet partilerinden dikkat çekici protestolar da vardı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Genel Kurul kürsüsüne geldi, cep telefonunu kürsüye koydu ve konuşmasını gerçekleştiriyordu. Erbay "Eğer yasa geçerse telefonlarınızı kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim" diye gençlere hitap ederken kürsüye koyduğu cep telefonunu yanında getirdiği çekiçle kırdı. Erbay, ardından çekiçle kırdığı cep telefonunu yere attı.

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MECLİS'TE TANSİYON YÜKSELDİ

O anlar Meclis'teki tansiyonu da yükseltti. Erbay'a ilk tepki MHP'den geldi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Meclis'e çekiçle girilebilir mi?" diye sordu. Akçay "En azından uyarmanız gerekmez mi, halen bu çekiç Genel Kurul'da mı? ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER BUGÜN DEVAM EDECEK

Protestolar devam ederken oturuma 2 kez ara verilmek zorunda kalındı ancak protestolar son bulmadı. Bunun üzerine gece yarısı 02:30'da birleşim kapandı. Bugün TBMM Genel Kurulu saat 14:00'te tekrar açılacak ve görüşmelere devam edilecek.

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#TBMM#Burak Erbay#Çekiç

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