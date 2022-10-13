Doğal gazda yeni umut... Putin'in 'Türkiye formülü' dünya basınında

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi geldi.

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir' dedi.

Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirten Putin, 'top onların sahasında' dedi.

Uluslararası haber ajanlarının 'acil' kodu ile abonelerine geçtiği 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu.

AVRUPA'YA 'TÜRKİYE' ALTERNATİFİ

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Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

'TÜRKİYE PUTİN'İN ÖNERİSİNİ DEĞERLENDİRECEK'

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi.'

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor' yorumunda bulundu.

Nikea Asia Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Rus lider gazı Karadeniz'e kaydırarak Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturarak. Tabii ki ortaklarımız bununla ilgileniyorsa diyor.'

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Yahoo News ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın hasarlı Kuzey Akım boru hatlarına yönelik tedarikleri Türkiye'de bir Avrupa gaz merkezi oluşturmak için Karadeniz'e yönlendirebileceğini söyledi'

Bu gelişmeyi 'Rusya, Kuzey Akım 2 yoluyla Avrupa'ya gaz tedarikini sürdürmeye hazır' başlığı ile okurlarına sunan India Today, haberinde 'Putin Rusya'nın Türkiye'ye gaz ihracat kapasitesini artırabileceğini söyledi' ifadesine yer verdi.