Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Doğal gazda yeni umut... Putin'in 'Türkiye formülü' dünya basınında

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Doğal Gaz#Enerji Krizi
Doğal gazda yeni umut... Putinin Türkiye formülü dünya basınında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 07:57

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'den flaş bir Türkiye önerisi geldi. Rus liderin 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş son sürat devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa ise en sert kışa hazırlanıyor. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Rus liderden dikkat çeken bir Türkiye önerisi geldi.

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığının altını çizen Putin, 'Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir' dedi.

Rusya'nın, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduğunu belirten Putin, 'top onların sahasında' dedi.

Uluslararası haber ajanlarının 'acil' kodu ile abonelerine geçtiği 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu.

Gözden Kaçmasın

Almanyada doğal gaz alarmı... Son 73 yılın en kötüsüAlmanya'da doğal gaz alarmı... Son 73 yılın en kötüsüHaberi görüntüle

AVRUPA'YA 'TÜRKİYE' ALTERNATİFİ

Haberin Devamı

Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg, Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

'TÜRKİYE PUTİN'İN ÖNERİSİNİ DEĞERLENDİRECEK'

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

Gözden Kaçmasın

Avrupada doğal gaz alarmı... İsveç kiliseleri kapatmaya hazırlanıyorAvrupa'da doğal gaz alarmı... İsveç kiliseleri kapatmaya hazırlanıyorHaberi görüntüle

Yunan Kathimerini gazetesi 'Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi.'

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor' yorumunda bulundu.

Nikea Asia Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'Rus lider gazı Karadeniz'e kaydırarak Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturarak. Tabii ki ortaklarımız bununla ilgileniyorsa diyor.'

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Almanyadan itiraf gibi doğal gaz açıklamasıAlmanya'dan itiraf gibi doğal gaz açıklamasıHaberi görüntüle

Yahoo News ise haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Putin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın hasarlı Kuzey Akım boru hatlarına yönelik tedarikleri Türkiye'de bir Avrupa gaz merkezi oluşturmak için Karadeniz'e yönlendirebileceğini söyledi'

Bu gelişmeyi 'Rusya, Kuzey Akım 2 yoluyla Avrupa'ya gaz tedarikini sürdürmeye hazır' başlığı ile okurlarına sunan India Today, haberinde 'Putin Rusya'nın Türkiye'ye gaz ihracat kapasitesini artırabileceğini söyledi' ifadesine yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Doğal Gaz#Enerji Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC

BAKMADAN GEÇME!

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusyaya savaşı kazandırır mı Tarih kitapları ne diyor

Ukrayna şehirlerine bomba yağdırmak Rusya'ya savaşı kazandırır mı? Tarih kitapları ne diyor?

#Rusya Ukrayna Savaşı
Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

Dilara’ya şantaja mesajlar delil oldu

#Dilara Köç
TikTok’ta mülteci sömürüsü

TikTok’ta mülteci sömürüsü

#BBC