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Almanya'dan itiraf gibi doğal gaz açıklaması

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#ALMANYA#Doğal Gaz#Dünya
Almanyadan itiraf gibi doğal gaz açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 13:02

Avrupa, Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğal gazı adeta bir silah olarak kullanması sonrası son dönemin en sert kışına hazırlanıyor. Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile başlayan enerji krizi Avrupa'yı derinden etkilemeye devam ediyor.

Enerji krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan flaş bir doğal gaz kararı geldi.

Breitbart'ta yer alan habere göre, Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin doğal gazsız kalabileceğini açıkladı.

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Bu kış yaklaşmakta olan enerji krizinden duyduğu endişeyi dile getiren Habeck, Alman medyasına yaptığı açıklamada durumun son derece gergin olduğunu söyledi.

Alman bakan Deutschlandfunk Radio'ya verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Eğer tasarruf etmezsek, hane halkları tüketimi azaltmazsa, yine de kışın yeterli gaza sahip olmama riskimiz var.'

ALMANYA'DAN NÜKLEER ENERJİDE U DÖNÜŞÜ

Geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2011 yılında dönemin Şansölyesi Angela Merkel’in ilan ettiği sıfır nükleer politikasının askıya alınması anlamına gelen bir açıklama yapmıştı.

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Hükümetin nükleer karşıtı ortağı Yeşiller partili Habeck, 'ülkede açık kalan üç nükleer santraldan ikisinin her ihtimale karşı 2023 Nisan ortasına kadar kullanabilir durumda kalacağını' belirtmişti.

Almanya'nın bu kararı dış basında 'U dönüşü' olarak yorumlanıyor. 

FUKİŞİMA SONRASI MERKEL İLK ADIMI ATMIŞTI

Zira Merkel, Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından atom enerjisini tamamen bırakma yönünde karar almış, ülkedeki 6 santraldan 3’ü kapatılmıştı.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom Nisan ayında tedarik ettiği doğal gaz için ruble ile ödeme yapmayı reddeden GasTerra'ya doğal gaz akışının askıya alınacağını bildirmişti.

GasTerra ise ruble ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Gazprom’un Rus doğal gazı için öngördüğü ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmeyeceğini belirtmişti.

Gazprom daha önce ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'ya da doğal gaz arzını kesmişti.

LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Putin’in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı. Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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#ALMANYA#Doğal Gaz#Dünya

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