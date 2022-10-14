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Meclis kürsüsünde çekiçli protesto

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#TBMM#Kürsü#Çekiç
Meclis kürsüsünde çekiçli protesto
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:00

Basın, internet siteleri ve sosyal medya alanını düzenleyen yasa teklifinde, ‘dezenformasyon’ suçunun tanımlamasıyla kritik olan 29’uncu maddenin görüşmesinde Meclis karıştı.

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Genel Kurul’da kürsüye çıkan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, konuşmasının sonuna doğru gençlere seslenirken aniden sarı bir zarfın içinde getirdiği çekici çıkardı. “Bu yasa geçerse telefonlarınızı artık kırıp atabilirsiniz” diyen Erbay, milletvekillerinin şaşkın bakışları arasında cep telefonunu çekiçle parçaladı. Eyleme AK Parti ve MHP sıralarından tepkiler yükselirken, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Böyle terbiyesizlik olmaz ya, saygısız adam. Milletin kürsüsü burası” diye seslendi. Erbay da “Terbiyesizlik değil, gerçekler bu” karşılığını verdi. AK Partili Aydemir, “O cep telefonu milletin malı. Orası milletin kürsüsü beyefendi, oraya vurmak milletin kafasına vurmak demek” dedi. CHP’li Meclis Başkanvekili Haydar Akar ise “Kürsüye vurmadı, yerli ve milli olmayan bir telefonu kırdı” görüşünü savundu.

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Meclis kürsüsünde çekiçli protesto

CHP AYM’YE GÖTÜRECEK

CHP, “dezenfermosyon yasası” olarak bilinen basın ve sosyal medyayla ilgili düzenlemeyi iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götürecek. Kanun Meclis’ten geçmeden önce İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Aradığımız şey uzlaşıdır” diyerek uzlaşı şartlarını “Tutuksuz yargılama esas olmalı. Gazeteciler bu suçla suçlanmamalı. Retweet eden vatandaş suçlanmamalı, vatandaş bu işten ceza görmemeli” diye açıklamıştı.

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#TBMM#Kürsü#Çekiç

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