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MEB'den görme yetersizliği olan öğrenciler için ilk yardım kitabı

#Milli Eğitim Bakanlığı#Kitap# Görme Yetersizliği
MEBden görme yetersizliği olan öğrenciler için ilk yardım kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrenciler için Braille alfabesiyle 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabı hazırladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her çocuğun ilk yardımın önemini ve uygulamalarını kavraması için hazırlanan 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabının okul öncesi ve ilköğretimdeki öğrencilere ulaştırılmasının ardından görme yetersizliği bulunan çocuklar için de yeni adım attı.

Bu kapsamda, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk ve erişkin acil tıp uzmanları, acil hemşireleri, acil tıp teknikerleri, ilk yardım eğitmenleri, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabının Braille baskısı yapıldı.

Çocuklar, öğretmenler, veliler ile kurumlar için kaynak niteliğindeki kitapta, ilk yardımın önemi ve ilk yardım müdahaleleri hikayeler eşliğinde anlatılıyor. İlk yardımın bu yaş grubunda kazanım olarak verilmesi ve doğru bilgilerle bir hayat kurtarmanın mümkün olabileceği gerçeğinden yola çıkarak hazırlanan 'İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında' kitabı, okul öncesi ve ilkokul seviyesinde görme yetersizliği olan 6-9 yaş grubundaki tüm öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı'nca ulaştırılacak.

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