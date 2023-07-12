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MEB'den deprem bölgesindeki öğretmenlere yüksek hizmet puanı

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#Okul#Öğrenci#Meb
MEBden deprem bölgesindeki öğretmenlere yüksek hizmet puanı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 16:52

Milli Eğitim Bakanlığı, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'in iki ilçesinde görev yapan öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alacağını duyurdu

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen yerlerin hizmet bölgelerine ilişkin düzenlemeye gitti. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, 1 Eylül 2023'ten itibaren 3 yıl süreyle üçüncü hizmet bölgesi olarak değerlendirilecek. Bu yerlerin geçici süre ile üçüncü hizmet bölgesine çıkarılmasıyla, burada görev yapan öğretmenler ile yeni göreve başlayacak öğretmenlerin daha yüksek hizmet puanı alması sağlanacak. (DHA)

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#Okul#Öğrenci#Meb

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