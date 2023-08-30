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Maske geri mi dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#CDC#COVID-19#Maske
Maske geri mi dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 07:00

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), COVID-19 vakalarının az da olsa artış göstermesi üzerine özellikle risk grubundakilere maske çağrısında bulundu.

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80 yaş ve üstü başta olmak üzere, kalp ve diyabet hastalarının maske takması gerektiğine dair uyarılar yapılırken dünya genelinde “Maskeler geri mi geliyor?” sorusu gündeme geldi. Uzmanlar bu soruyu şöyle yanıtladı:

GRİP GİBİ İLERLER

Türk TORAKS Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. İpek Candemir: “Tüm dünyada COVID-19’un EG.1 (Eris) varyantının artış gösterdiği, pek çok ülkede baskın olarak gözlenen varyant olduğu bildiriliyor. Bu varyantın hızla yayılmasına karşın hastalık şiddetinde bir artış izlenmemiş olması sevindirici. BA.2.86 varyantı ise ‘İzlenmesi gereken varyantlar’ olarak güncellendi. Mevcut durumda ülkemizde riskli, şüphenilen vakalara PCR testi yapılıyor. Şu anki gözlemlerimize göre bu varyantın seyrinde grip önlemlerinin ötesine geçilmeyecek gibi görünüyor.”

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HERKESE GEREKMEZ

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nden Dr. Berna Kömürcüoğlu: “Toplumun geneli için maske kullanımının zorunlu hale getirileceğini düşünmemekle birlikte, vaka sayısının artması durumunda ileri yaştaki kişilerin ve kronik rahatsızlığı olanların kapalı alanda önlem amaçlı takması korunma açısından faydalı olacaktır.”    

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#CDC#COVID-19#Maske

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