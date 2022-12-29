Haberin Devamı

Muhalefetteki 6’lı masanın ilk toplantısına ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesisleri’ndeki başbaşa yemeğin ağırlıklı gündemini, iki parti arasında “Saraçhane gerilimine” yol açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmelerle başörtüsü ve aileye ilişkin düzenlemeleri içeren iktidarın Anayasa değişiklik teklifi oluşturdu. Anayasa teklifiyle ilgili iki partinin hukukçularının da çalışarak genel başkanları bilgilendireceği, 6’lı masanın 5 Ocak’taki toplantısında da ortak bir karara dönüştürüleceği vurgulandı. Adaylık tartışmalarının gündeme gelmediği belirtilen görüşmenin ardından yakın çevresine değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu. Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamdır” dedi.

Haberin Devamı

SORUNLAR KONUŞULDU

YetkinReport ve Karar’dan Elif Çakır’ın sorularını yanıtlayan Akşener, görüşmede İmamoğlu’nun aldığı cezanın ardından iki parti ilişkilerinde yaşanan sorunun konuşulduğunu belirtti. Akşener, “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi’ne kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişim orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana” dedi. Saraçhane’ye de bu nedenle gittiğini vurgulayan Akşener, “Masa dağılıyor mu?” sorusuna karşılık, “Niye dağılsın, birlikte kazanacağımızı söylüyoruz. 6’lı masayı dağıtmaya kimsenin gücü yetmez. Masadan hiç kimse kalkamaz” dedi.

GERGİNLİK GRİPTEN

Akşener, görüşmeden paylaşılan fotoğrafta gergin görünmesinin nedenini de geçirmekte olduğu grip hastalığına bağlayarak, “Gergin bir durum yoktu” diye konuştu.

İYİ Parti kaynakları da Hürriyet’e, “Sorun yok, vardıysa da bir gerilim aşıldı diye düşünüyoruz” diyerek, “İmamoğlu meselesi Türkiye’de hukukun üstünlüğü kavgasının meselesi, kişileri aşan bir şey, bütün Türkiye’nin meselesi. Meseleye böyle bakıldığında zaten ortada bir mesele de kalmıyor” değerlendirmesinde bulundular.

Haberin Devamı

İTTİFAKIN BAŞKANLARI

- İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta dün Fox TV yayınında görüşmeyi değerlendirirken olayı “kriz değil gerginlik” olarak niteleyerek, “Gergin bir ortam yaşıyoruz. İmamoğlu olayı, bu hukuk dışılık hepimizi etkiledi. Onun için bazen gergin ortamlarda biraz da maksadını aşan ifadeler olabiliyor. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener’in hakikaten iyi bir diyalogları var” dedi. Usta, “İçişlerine karışma” tartışmasına ilişkin de, “İmamoğlu’nun başına bir sıkıntı gelmiş, koşmasak niye koşmadınız diye sorulması lazım. ‘Şu aday olursa itirazımız olmaz’ gibi açıklamaları karışmak olarak algılamamalı. Kaldi ki bunlar Millet İttifakı’nın belediye başkanları” diye konuştu.