Mart başında 30 bin konut

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KABİNE MESAJLARI:

VEFAT EDENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

CUMHURBAŞKANI Erdoğan depremzedelere ve bölgeye desteklerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilave destekler de yapacağız. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibarıyla belli bir oranını şu an 50 milyar lira civarında, dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaleti kaynaklar hazırlanmıştır. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılığa kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır.”

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KABİNEDEN AFAD’A BAĞIŞ: 136 MİLYON TL

“Yurtiçinde ve yurtdışında AFAD’a yapılan şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını da deprem bölgesi için kullanıyoruz. Kabine üyeleri ve kabine toplantısına iştirak eden kamu görevlileri olarak şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler ve iş insanı bakanlarımızın katkılarıyla depremzedeler için AFAD’a toplamda 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldık.”

KATAR’DAN KONTEYNER GEMİSİ YOLDA

“890 bini kamu yurtları ve tesislerinde, 50 bini otellerde olmak üzere toplamda 1.6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşılamış durumdayız. Tahliyeler ve kendi imkânlarıyla yaklaşık 2 milyon 200 bin vatandaşımızın da bölge dışına çıktığını değerlendiriyoruz. Kurulan çadır sayısında 175 bini, konteyner sayısında 5 bin 400’ü geçtik. Katar’dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından takviyelerle ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Bu 10 bin modern konteyner Katar’da Dünya Kupası esnasında yapılmıştı. İlk gemi şu anda yolda.”

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11 İLDE EĞİTİM 1 MART’TA BAŞLIYOR

“Bölgedeki okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Diğer 71 ilimizdeki okullarda eğitim-öğretim 20 Şubat’ta başlayacak. Bölgedeki 20 bin 868 okul binasından 95’inin yıkık ve ağır hasarlı olması 1 Mart itibarıyla isteyen öğrencilerimiz için 10 ilimizdeki; Elazığ’ı da ilave edeceğim 11 ilimizde şartları uygun okullarımızda eğitime başlama imkanı veriliyor. Çocuklarını diğer illere naklettirmek isteyen ailelerimizin talebini karşılayacak kapasite oluşturduk.”

SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞANLAR

Erdoğan konuşmasında sosyal medyadaki bazı iddialarla muhalefeti de hedef aldı: “Tarım ve Orman Bakanlığımız DSİ vasıtasıyla bölgedeki barajların kontrolünü yaparken, Orman Genel Müdürlüğümüzün personeli ve ekipmanını arama kurtarma ve yardım çalışmaları için yönlendirdi. İşte siyaset burada çirkinleşti. Barajların patladığından ve barajların su tutamaz hale geldiğinden bahsetmeye başladılar. Bir taraftan sosyal medyada bu adımlar, öbür taraftan bakıyorsunuz kalkıyor Borsa İstanbul’daki atılan adımlarla alakalı SPK’nın önüne gidip gösteri yapıyorlar ve bu milletin paralarının SPK’da veya farklı yerlerde yok edildiğinden bahsediyorlar. Milletimize olan saygımız gereği, şu anda temsil ettiğim makamın gereği deprem felaketini siyasi ranta dönüştürme peşinde koşanları elbette affetmeyeceğiz ama onların seviyesine de inmeyeceğiz.”

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CAN KAYBI 35 BİN 418

“Artçı sarsıntıların sayısı 3 bin 171’i bulan bu depremler, 13.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Kilis, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizde ağır yıkımlara yol açarken yakın çevredeki kimi illerde de küçük çaplı hasarlara sebebiyet verdi. Yıkım etkisi takriben 500 km’lik, hissedilen etkisi ise 1000 km’den fazla alana yayıldı. Felaketin 7 km gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Dünyadaki uzmanların tamamının da ittifakıyla, Kahramanmaraş depremleri, büyüklüğü, yıkıcılığı ve ardı ardına yaşanmasıyla istisnai bir tabiat olayı olarak değerlendiriliyor. Ülkemiz topraklarında güneye doğru 3 kilometrelik kaymaya yol açan böylesine büyük bir deprem ciddi can kayıplarını da beraberinde getirdi. Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımızın her birine ayrı ayrı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yıkıntıların arasından kurtulan veya arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

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KIŞ İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI

Dünya deprem tarihinde bile eşine az rastlanır büyüklükteki iki afetin üst üste yaşanması tabloyu daha da ağırlaştırdı. İlk depremde hasar gören binaların bir kısmı ikinci depremde tamamen çöktü. Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve iş yeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. 1 hafta içinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır. Deprem bölgesindeki hasarın büyüklüğü yanında, çetin kış şartlarıyla ulaşım ve enerji başta olmak üzere altyapıda yaşanan yıkımlar işimizi çok zorlaştırdı. Tüm bu sıkıntılar ilk etapta hem arama kurtarma hem yardım çalışmalarında ciddi aksamalara neden oldu. Buna rağmen bölgedeki şehirlerimizin ayakta kalan kapasiteleriyle yakın şehirlerden başlayarak ülkemizin tamamındaki kamu imkânlarını hemen harekete geçirdik.

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AKSAKLIKLAR BİZDE DE YAŞANDI

Afet bölgesinin genişliğine, yıkımın büyüklüğüne ve kış mevsiminin yol açtığı engellere rağmen şartları sonuna kadar zorladık. En kısa sürede ve etkinlikte, şehirlerimize ulaşmak için devlet ve millet olarak seferber olduk. Ayrıca şehirlerimizin hasar gören içme suyu ve kanalizasyon altyapıları da depremzedeler ve yardım ekipleri için ilave sorunları beraberinde getirdi. Böylesine büyük felaket dünyanın hangi ülkesinde yaşanırsa yaşansın görülebilecek aksaklıklar elbette bizde de yaşandı. Ama milletimizin şundan şüphesi olmasın; devletimiz bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, belediyeleriyle, sivil toplumuyla, uluslararası yardım kuruluşuyla, tüm imkânlarıyla deprem bölgesine bir an önce ulaşmak ve çalışmalara başlamak için canla başla mücadele etmiştir. Milletimiz de tüm fertleriyle depremzedelerin imdadına yetişmek veya onlara yardım toplayıp göndermek için kendiliğinden harekete geçmiştir. Depremden sağ salim kurtulan kamu görevlilerimiz ile vatandaşlarımızın hemen başlattığı çalışmalara saatler geçtikçe diğer yerlerden gelen ekiplerimiz de katıldı.”

HEDEF KONUTLARI BİR YILDA TAMAMLAMAK

Cumhurbaşkanı, “Mevcut duruma göre, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz” dedi: “Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Bu sürede çadır konteyner ve prefabrik yapılarla yurtlarla otel odaları kamu misafirhaneleriyle ve diğer illerimizdeki kiralık konutlarla depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarına cevap vermeyi planlıyoruz. Yapılacak analizlere göre, yerinde ihya edilebilecekleri yerinde başka yere taşınması gerekenleri uygun alanlarda inşa edeceğimiz konutlarla inşallah depremin yol açtığı yıkımları tümüyle telafi edeceğiz.”

SON VATANDAŞIMIZI ÇIKARANA KADAR ÇALIŞMALAR DEVAM

“Yaptığımız uluslararası yardım çağrısına 100 ülkeden cevap aldık. Bunlardan 84’ü toplamda 10 bin 943 arama kurtarma personeli ile sahadaki çalışmalara katıldı. Bu rakamın dünyadaki toplam arama kurtarma kapasitesinin çok önemli bölümüne tekabül ettiğinin altını çizmek isterim. Yıkılan binaların altında kalan son vatandaşımızı da oradan çıkartana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cenazelerimizi defnederken acılarını yüreklerimize gömecek, hatıralarını ömür boyu muhafaza etmek üzere kalbimizin en mutena köşesine yerleştireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarını tümüyle bitirdikten sonra enkaz kaldırma işlemlerini hızlandıracağız. Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

BİNA STANDARDINDA İŞİ DAHA SIKI TUTMAMIZ GEREK

“TOKİ ülke genelinde inşa ettiği 1 milyon 180 bin binanın kalitesi ve güvenliği ile bu depremden alnının akıyla çıkmış kuruluşumuzdur” diyen Erdoğan yapıların güvenliği konusunda şöyle konuştu: “Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98’inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Bilimsel verilerin ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ’miz tarafından başlanmıştır. Kaybedecek tek bir dakikamızın olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz.”

250 BİN KAMU GÖREVLİSİ ÇALIŞIYOR

ERDOĞAN DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI ANLATIRKEN ŞÖYLE DEDİ:

- “İlk saatlerin ve günlerin zorlukları aşıldıkça yürütülen çalışmalar daha sistematik daha etkili hale gelmeye başladı. AFAD merkezi ile illerimiz arasındaki yakın koordinasyonla, depremin etkilediği yerleşim yerlerine ulaşıldı. Bölge genelindeki çalışmalar arama kurtarmadan yardım malzemelerin dağıtımına, enkaz kaldırmadan sağlık ve güvenlik hizmetlerine kadar bütün süreçleri ile düzene sokuldu.

- Türkiye’nin diğer 71 vilayetinden gelenlerle birlikte yaklaşık 250 bin kamu görevlimiz, deprem bölgesindeki çalışmalarda yer alıyor.

- Sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım ekipleriyle beraber doğrudan arama kurtarma çalışmalarına iştirak eden profesyonel kadro sayısı 35 bini aştı.

- İş makinası sayısı 12 bin 235’e, uçak sayısı 76’ya, helikopter sayısı 121’e, gemi sayısı 26’ya, İHA sayısı 45’e ulaştı.

- Depremin üzerinden geçen uzun saatlerin ardından bile arama kurtarma ekiplerimizin yıkıntıların altından canlı vatandaşlarımızı çıkartabiliyor olması bu kara tablo içindeki en önemli teselli kaynağımızdır.

- 320 seyyar mutfak bölgede her gün sıcak yemek dağıtıyor. Kızılayımızın dağıttığı sıcak yemek adedi 20 milyonu, ekmek adeti 22 milyonu, su adeti 15 milyonu buldu.”

DÜNYAYA MESAJ:

KARA GÜN DOSTLUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, BAE’de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi’ne gönderdiği video mesajında yardımlar için uluslararası topluma teşekkür etti. Erdoğan özetle şunları söyledi: “10 ilimizde 500 kilometre çapında etkili olan depremler maalesef çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. Sarsıntıların hissedildiği şehirlerle birlikte felaketten etkilenen nüfus 20 milyona yaklaşıyor.

Bilim adamları bu zelzeleler sonucu ortaya çıkan enerjinin 500 atom bombası gücünde olduğunu ifade ediyor. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük tabii afetlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bu felaketin yaralarını milletimizle birlikte el ele vererek, en kısa sürede saracağız. Bu süreçte zirvemize ev sahipliği yapan Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 100’den fazla ülkeden destek ve taziye mesajı aldık. Kimi ülkeler arayarak, kimisi kurtarma ekiplerini göndererek, kimisi yardım kampanyaları düzenleyerek dayanışmasını ortaya koydu. Milletimiz için yardım toplayan, ekipleriyle arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere bir kez daha teşekkür ediyorum. Sergilediğiniz bu kara gün dostluğunu unutmayacağız.”