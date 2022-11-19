Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Rüzgar#Kuvvetli Rüzgar
Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 15:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), yarın, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberin Devamı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

YAĞIŞ NE ZAMAN UĞRAYACAK?

Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. İzmir ve Balıkesir'de fırtına, Aydın, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ise şiddetli sağanak bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde sıcaklılar yükseldi. Yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Peki Türkiye'ye yağış ne zaman uğrayacak? İşte detaylar...

Haberin Devamı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara'nın güneyinde, Kuzey Ege'de lodos yine etkili. İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Ege'nin iç kesimlerin de de lodos etkisini sürdürecek" dedi.

Orhan Şen, "Dün gece İzmir civarında ve Edremit Körfezi civarında, Dikili'de Ayvalık'ta yağış kuvvetliydi. Bugün yine Antalya'nın doğu ilçelerinde Serik, Manavgat civarlarında yağış akşama kadar devam edecek." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK, BİR HAFTA KALACAK

Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar bazı bölgelerde Kasım ayı ortalamasının 7-8 derece üzerinde. Yağış Pazartesi günü öğlen saatlerinde batıdan yine giriş yapacak. Bu yağışlı hava kütlesi biraz uzun soluklu Türkiye'de kalacak. Yani bir hafta civarında kalacak. Sıcaklıklarda salı gününden itibaren düşmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Rüzgar#Kuvvetli Rüzgar

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe

BAKMADAN GEÇME!

İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası
Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe