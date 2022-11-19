Marmara için ‘kuvvetli rüzgar’ uyarısı

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, rüzgarın yarın bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

YAĞIŞ NE ZAMAN UĞRAYACAK?

Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu alarm verdi. İzmir ve Balıkesir'de fırtına, Aydın, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ise şiddetli sağanak bekleniyor. Ancak Türkiye genelinde sıcaklılar yükseldi. Yağmur yerini güneşli havaya bıraktı. Peki Türkiye'ye yağış ne zaman uğrayacak? İşte detaylar...

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Marmara'nın güneyinde, Kuzey Ege'de lodos yine etkili. İç Anadolu'nun kuzeyinde, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Ege'nin iç kesimlerin de de lodos etkisini sürdürecek" dedi.

Orhan Şen, "Dün gece İzmir civarında ve Edremit Körfezi civarında, Dikili'de Ayvalık'ta yağış kuvvetliydi. Bugün yine Antalya'nın doğu ilçelerinde Serik, Manavgat civarlarında yağış akşama kadar devam edecek." dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK, BİR HAFTA KALACAK

Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar bazı bölgelerde Kasım ayı ortalamasının 7-8 derece üzerinde. Yağış Pazartesi günü öğlen saatlerinde batıdan yine giriş yapacak. Bu yağışlı hava kütlesi biraz uzun soluklu Türkiye'de kalacak. Yani bir hafta civarında kalacak. Sıcaklıklarda salı gününden itibaren düşmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.