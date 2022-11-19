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İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular... 2 kişi daha yakalandı

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#Taksim#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı
İstiklal Caddesindeki alçak saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular... 2 kişi daha yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 12:03

Taksim İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçaları ile güçlendirdiği öğrenildi. Öte yandan terörist Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

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İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından, İstanbul emniyeti hem saldırganların yakalanması hem de patlayıcının tespit edilmesi için çok yönlü araştırma başlattı.

Saldırganlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kısa sürede yakalanırken, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçalarını topladı.

İstiklal Caddesindeki alçak saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular... 2 kişi daha yakalandı

Ana maddesi TNT olan bombanın güçlenmesi için içine çivi, olta ucuna takılan kurşunlar ve metal parçalar konulduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden topladıkları parçaları incelemeye başladı.

İstiklal Caddesindeki alçak saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular... 2 kişi daha yakalandı

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O parçalara ait fotoğraflarda bombanın içeriğindeki TNT ve Nitro Selüloz parçaları da dikkat çekti.

İstiklal Caddesindeki alçak saldırıda kullanılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular... 2 kişi daha yakalandı

TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE'YE GEÇİREN 2 KİŞİ YAKALANDI

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.

Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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BAKAN SOYLU: MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" ifadelerini kullandı.

Taksim bombacısı terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüsü
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#Taksim#İstiklal Caddesi#Bombalı Saldırı

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