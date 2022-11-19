Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu: 11 terörist patlayıcılarla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#DEAŞ#Operasyon
Son dakika... MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu: 11 terörist patlayıcılarla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 11:41

MİT’in Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ’lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Haberin Devamı

DEAŞ unsurları tarafından Suriye’de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt unsurlarının da yer aldığı 3 örgüt evi Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT’in çalışmaları neticesinde tespit edildi.

ÇOK SAYIDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

MİT’in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde 11 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda, teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde olduğu anlaşılan 4350 adet elektrikli fünye, 986 adet programlanabilir entegre cihazı, 665 adet devre kartı, Voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED’ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Gözden Kaçmasın

Alçak saldırının 10 ismiAlçak saldırının 10 ismiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD ve Batının en büyük korkusuydu Rusya dediğini yaptı...ABD ve Batı'nın en büyük korkusuydu! Rusya dediğini yaptı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MİT#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe
Katarın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor Süper Ligden 19 oyuncu boy gösterecek

Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor! Süper Lig'den 19 oyuncu boy gösterecek

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

Sonbaharın renkleri: Arboretumlar ve botanik bahçeleri | 6 ŞEHİR 7 ADRES

#Rota
‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

‘Seksapelliği kullanmadık ama yakışıklı adamı da inkâr etmedik’

#Gökhan Tepe
Katarın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor Süper Ligden 19 oyuncu boy gösterecek

Katar'ın ev sahipliğinde 2022 Dünya Kupası başlıyor! Süper Lig'den 19 oyuncu boy gösterecek

#Dünya Kupası