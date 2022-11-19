ABD ve Batı'nın en büyük korkusuydu! Rusya dediğini yaptı...

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Rusya'nın stratejik füze kuvvetleri komutanı Albay General Sergey Karakaev, dün düzenlenen askeri bir konferansta Rusya'nın yakın zamanda Şeytan II (Satan II) olarak da bilinen Sarmat füzesini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Karakaev açıklamasında ayrıca Rus kuvvetlerinin Avangard hipersonik füzelerinin ikinci kısmını almaya hazır olduğunu da duyurdu.

PUTİN 'ACİL EMİR' VERDİ, ABD HAREKETE GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde hipersonik Satan-2 nükleer füzesinin yıl sonuna kadar ikinci kez denenmesi için acil olarak emir vermişti.

PUTİN'in verdiği talimat sonrası ABD, donanmasına ait yeni geliştirilen savaş gemilerindeki nükleer silah kapasitelerini artıracak bir düzenlemeye gitti.



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RS-28 Sarmat füzesi olarak bilinen ve dünyanın öbür ucundaki hedefleri vurabilen Rusya’nın ölümcül silahı İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

ABD VE BATI'NIN EN BÜYÜK KORKUSUYDU

Satan II Ukrayna savaşı başladığından beri ABD ve Batı'nın en büyük korkularından biri.

Medya, silahın yapım aşamasından özelliklerine kadar her detayı ayrı ayrı incelerken, hükümetler de ölümcül silahı nasıl durduracaklarına dair planlarını uzun süredir hazırda bekletiyor.



Rusya da bu korkunun farkında bu nedenle de Satan II uzun süredir Rusya medyası tarafından propaganda aracı olarak kullanılıyor.

Rus politikacı Aleksey Zhuravlyov daha önce Satan-2 hipersonik füzesiyle İngiltere'yi birkaç dakika içinde Finlandiya'yı ise sadece on dakika içinde yok etmekle tehdit etmişti.

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SATAN 2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

AĞIRLIK: 210 ton

GENİŞLİK: 34,7 metre

UZUNLUK: 30 metre

HIZ: 25 bin 750 km/s

BAŞLIK: 15 adet çoklu savaş başlığı

MENZİL: 17 bin 700 km/s

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