Mantar toplarken uçurumdan düştü, AFAD ve jandarma kurtardı

Akçakoca’daki evinden dün öğle saatlerinde Kirazlı köyüne mantar toplamaya gideceğini söyleyerek çıkan Ahmet Gündüz’e ailesi akşam saatlerinde ulaşamadı. Aile bunun üzerine durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine AFAD, jandarma ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi, Ahmet Gündüz’ü ormanlık alanda aramaya başladı. Bölgede özellikle uçurum olan alanların aranması sonucu saat 04.00 sıralarında Ahmet Gündüz’e ulaşıldı. Yapılan ilk kontrollerde Gündüz’ün vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Kurtarma ekiplerince uçurumdan çıkarılan Ahmet Gündüz, arazi aracına konularak ormanın dışında bekleyen ambulansın bulunduğu alana götürüldü. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Gündüz tedaviye alındı.