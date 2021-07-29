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HaberlerGündem HaberleriManavgat'taki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş! Gözyaşlarına boğuldu: ''Babam aradı, 'yetiş' dedi, gelemedim'
GeriGündem Manavgat'taki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş! Gözyaşlarına boğuldu: ''Babam aradı, 'yetiş' dedi, gelemedim'
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Gündem
İbrahim LALELİ / MANAVGAT (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Manavgat'taki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş! Gözyaşlarına boğuldu: ''Babam aradı, 'yetiş' dedi, gelemedim'

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Manavgat'taki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş! Gözyaşlarına boğuldu: ''Babam aradı, 'yetiş' dedi, gelemedim'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Çiftin gözyaşlarına boğulan oğlu Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında yaşamını yitiren 3 kişiden Osman ve Şehri Kardaş çiftinin alevlere, Delioğlan mevkisindeki evlerinde yakalandığı belirtildi. Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu. Yangın sırasında kapıların kilitli olduğu belirlendi.

Manavgattaki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş Gözyaşlarına boğuldu: Babam aradı, yetiş dedi, gelemedim

Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

Manavgattaki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş Gözyaşlarına boğuldu: Babam aradı, yetiş dedi, gelemedim

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

Manavgattaki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş Gözyaşlarına boğuldu: Babam aradı, yetiş dedi, gelemedim

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.

Manavgattaki yangında ölen Kardaş çiftinin evinin kapıları kilitliymiş Gözyaşlarına boğuldu: Babam aradı, yetiş dedi, gelemedim

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