Türkiye'nin alevlerle mücadelesi... 8 ilde 16 ilçede orman yangını!

İşte il il, ilçe ilçe son durum...

DÜN ÇIKAN YANGINLAR (28 TEMMUZ 2021)

ANTALYA: MANAVGAT, AKSEKİ, ALANYA VE GÜNDOĞMUŞ

MANAVGAT: Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişi ise kurtarıldı. Bölgede bugün de soğutma çalışmaları sürüyor.

AKSEKİ, ALANYA, GÜNDOĞMUŞ: Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ayrıca Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı.

ADANA: KOZAN VE ALADAĞ

Kozan ilçesindeki yangın ise dün akşam saat 19.45 sularında çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü, 7 köy boşaltıldı. Birçok ev hasar gördü.

Bölgede müdahale çalışmaları sürüyor

Aladağ ilçesinde de gece başlayan yangına müdahale edildi. Bölgede bazı evler tahliye edildi.

MERSİN: AYDINCIK, BOZYAZI VE SİLİFKE İLÇELERİ

Mersin'de de dün 3 ilçede yangın çıktı. Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı. Silifke'deki yangın sürüyor.

KAYSERİ: YAHYALI

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kontrol altına alındı. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

OSMANİYE: KADİRLİ

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de dün başlayan orman yangını yeni günle birlikte kontrol altına alınabildi.

BUGÜN ÇIKAN YANGINLAR (29 TEMMUZ 2021)

Dün başlayan yangınlara müdahale seferberliği sürerken bugün de ardı ardına yeni yangın haberleri geldi.

MUĞLA: MARMARİS, MİLAS VE BODRUM...

*Marmaris: İlk haber saban saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi. Yangın yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaşırken trafiğin bölgede yerleşim yerleri boşaltıldıb İçmeler'den merkeze giden yol trafiğe kapatıldı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli" dedi.

*Bodrum: Bodrum ilçe sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler bölgeye sevk edilirken yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Bölgede yerleşim yerleri tahliye edildi. Yangın sürüyor.

*Milas: Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

ANTALYA: ALANYA

Manavgat'taki yangınla mücadele eden Antalya'da bir yangın haberi de Alanya'dan geldi. Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AYDIN:DİDİM

*Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Buradaki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

KİLİS: MUSABEYLİ

Kilis'in Musabeyli ilçesinde de Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara