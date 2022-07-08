Malezya'yla 5 milyar dolarlık işbirliği

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub’u ağırladı. Önce Erdoğan ve Yakub baş başa görüştü. Heyetler arası görüşmelerin ardından da iki ülke arasındaki 7 anlaşmanın imza töreni yapıldı. Erdoğan, Yakub ile düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şu mesajları verdi:

“Aziz kardeşimle yaptığımız görüşmelerde ekonomik yatırımlar ve ticaret başta olmak üzere savunma sanayi, teknoloji, sağlık, eğitim ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Her geçen gün daha da derinleşen işbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK

Sayın Başbakan’ın teklif üzerine ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklıktan kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Bu da münasebetlerimizin ulaştığı müstesna seviyenin yeni bir nişanesi olmuştur. Malezya aynı zamanda Asean (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesindeki en büyük ticari paydaşımız. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık yüzde 50 artışla 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. İlk 6 aylık rakamlar da artışın sürdüğünü gösteriyor.

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DAYANIŞMAMIZ ARTACAK

Mevcut ivme 2024 yılı için belirlediğimiz 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini kısa süre içinde yakalayacağımıza işaret ediyor. Gıda güvenliği, enerji, çevre ve iklim değişikliği gibi günümüzün meydan okumaları karşısında dayanışmamızı artırma hususunda mutabık kaldık.

TURKOVAC TRANSFERİ

Yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ın Malezya’da kullanıma sunulması dahil aşı teknolojisi transferi, tecrübe paylaşımı ve birlikte aşı geliştirme gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz. Görüşmelerimizde güncel küresel konular üzerinde de durduk.

ASEAN’DA DİYALOG ORTAKLIĞI

Bu kapsamda İslam dünyasını yakından ilgilendiren Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi meseleleri ele aldık. BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 gibi platformlarda dayanışmamızı artırarak özellikle sürdürme kararlılığımızı vurguladık. Asean’la işbirliğimizi diyalog ortaklığı statüsüne çıkarmayı hedefliyoruz.”

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DAHA FAZLA YATIRIM FIRSATI YARATACAK



MALEZYA Başbakanı Yakub da yatırım açısından Türk yatırımcıların Malezya’ya olan güvenini takdir ettiğini belirterek, “Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) genişlemesinin daha fazla ikili yatırım fırsatı yaratacağından eminim” dedi. Yakub, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün Malezya-Türkiye işbirliğinin daha kapsamlı bir düzeye çıkarılması konusunda mutabık kaldık. Bunun nedeni işbirliğinin kapsamının ekonomi, eğitim, gıda güvenliği, turizm, İslami bankacılık ve savunma sanayi gibi çeşitli sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Malezya ve Türkiye gıda tedarik zincirinin her zaman yeterli ve istikrarlı olmasını sağlamak için birlikte çalışmayı kabul etti. Acil önlemler arasında Malezya ve Türkiye gıda ürünlerinin ticaretini artıracak. Türkiye, biyodizel kullanmak istiyor diye anlıyorum. Malezya biyodizel olarak palm yağı kullanıyor. Erdoğan ve ben İslami finans konusunu konuştuk. Eğitim konusunda çok güzel bir haber edindim. Üniversite akreditasyon sorunu çözüldü. Birkaç savunma sanayi şirketiyle buluştum. İki ülkenin savunma işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini kabul ediyoruz. En kısa sürede bu sorunu halledeceğiz. Ben söz veriyorum. Aramızdaki ilişkilerde hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak.”