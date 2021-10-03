Malatya'da zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
Ne yaptın Ozan Premier Lige damga vuran slalom...Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...#Ozan Kabak
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
MSBden Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyorMSB'den Yunanistan yanıtı: Gerekli karşılık veriliyor#Milli Savunma Bakanlığı
Koronavirüs rehberinde güncelleme İki grubun karantina süreleri kısaltıldıKoronavirüs rehberinde güncelleme! İki grubun karantina süreleri kısaltıldı#Koronavirüs
Canlı | Fenerbahçenin 11i belli oldu Pereiradan sürpriz...Canlı | Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Pereira'dan sürpriz...#Fenerbahçe
İsyan ettiren görüntü Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildiİsyan ettiren görüntü! Sosyal medyada paylaşılınca harekete geçildi#İstanbul
Ezber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecekEzber bozan adım: Yüzlerce kişiye vize verecek!#İngiltere
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
Geri dönmeye çaba gösteriyorum'Geri dönmeye çaba gösteriyorum'#Canan Ergüder
Okulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkatOkulda tek tehdit Covid değil... Çocuklarda bu belirtilere dikkat!#Çocuk Sağlığı
Hey Ricky Martin sana ne olduHey Ricky Martin sana ne oldu?#Ricky Martin
Çok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdüÇok kitap okuyorum diye annem hastalanacağımı düşünürdü!#Teoman
Dev şirkette istifa depremi Başkan koltuğu bıraktı...Dev şirkette istifa depremi! Başkan koltuğu bıraktı...#Mitsubishi
HABERLERGündem Haberleri

Malatya'da zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

#Malatya#Kale İlçesi#Kaza

Malatya'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i pois memuru 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Kale-Malatya kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya yönüne gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen 01 YV 976 plakalı otomobil ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Malatyada zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Abdusselam Ekici (26) ile Selami Çeçen (22) ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. 

ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen (33) de yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren 3 kişiden birisinin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma karakol komutanı Vural Şen kazada hayatını kaybetti

İlgili Haber:Jandarma karakol komutanı Vural Şen kazada hayatını kaybetti

İlgili Haberler:

Uğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!Ne yaptın Ozan! Premier Lig'e damga vuran slalom...Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Kale İlçesi#Kaza