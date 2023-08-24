Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem... İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama: Saha tarama çalışmaları başladı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Malatya İli #Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" mesajını paylaştı.

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MALATYA VALİSİ YAZICI: VATANDAŞLARIMIZ HASARLI BİNALARDAN UZAK KALMALI

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Herhangi bir olumsuzluk yok. Ağır hasarlı binayla ilgili çökme ve yıkılma durumu söz konusu değil. Ağır ve orta hasarlı binalardan vatandaşların uzak kalmasını özellikle istiyorum" ifadelerini kullandı.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: YIKIM VE CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Şu an yıkım ve can kaybı gibi bir durum söz konusu değil. 60 binin üzerinde deprem yaşadık 6 Şubat'tan bu yana" dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR: CİDDİ ANLAMDA ETKİLEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası yaptığı açıklamada "Hepimize çok geçmiş olsun. Yine sallandık büyük bir şiddetle. Maalesef şehir merkezine yakın bir deprem, ciddi anlamda etkiledi. Biliyorsunuz son günlerde artçı sarsıntılar biraz arttı. Ama şu an itibariyle saha taraması yapıyoruz. Ekiplerimiz her yere ulaşıyorlar. Olumsuz bir şey henüz yansımadı, inşallah yansımaz. Sarsıntı merkezde ve şiddetli olunca, insanlar ister istemez bulundukları yerlerden hızlı bir şekilde panikle dışarıya attılar kendilerini. Umarım kötü bir haber almayız" dedi.

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Çınar, "Ben de bulunduğum yerde, içerdeydim. Kapı hafif sallanmaya başlayınca hemen haliyle biraz da bugünlerde panik olunca dışarı çıktık. Yakın bir yerde olduğu belliydi. Şiddetine odaklandık, ekibimize de haber verdim" ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERSOY: DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK canlı yayınında Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi...

Depremler birkaç günden beri devam ediyor. Yeşilyurt'ta yine depremler olmuştu. 2 büyük deprem yaşadık, bu tür depremlerin akabinde yaşanması normal fakat büyüklüğü biraz yüksek. Deprem bölgesindeki yapılar için tehlike arz ediyor. 5 büyüklüğündeki bir depremin hasarlı binaları yıkması mümkün. Enkazlar tamamen kalkmadan o bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

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5,5 büyüklüğüne vardığı zaman kırsal kesimlerdeki yapılarda hasar bile alıyoruz. Ülkemizdeki yapı stoğundaki zafiyetler yüzünden 5,5'lik depremde hasarlar meydana gelebiliyor.