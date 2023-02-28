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Malatya'da 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber! Bedih Kış'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

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#Malatya#Deprem#Afad
Malatyada 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber Bedih Kışın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 09:56

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarılırken can kaybı sayısı iki oldu

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Yeşilyurt merkezli, dün saat 12.04'te, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ağır hasarlı 30 bina, yerle bir oldu. Çöken binaların çevresinde bulunan ve evlerine eşya almak için giren 12'si ağır 140 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Çöken binalardaki arama-kurtarma çalışması, bu sabah itibarıyla tamamlandı. Zafer Mahallesi'ndeki 5 katlı Buhara Apartmanı'na giren Bedih Kış da dün enkaz altında kaldı.

Malatyada 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber Bedih Kışın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Binanın riskli olması nedeniyle enkazın altına giremeyen ekipler, üst katlarını kontrollü yıktı. Ekipler, sabahın erken saatlerinde Kış'ı çıkarmak için çalışmalara yeniden başladı.

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Enkaza giren ekipler, Kış'ın bulunduğu noktaya 21 saat sonra ulaşabildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kış'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimlik tespiti ardından Bedih Kış'ın cansız bedeni, Şehir Mezarlığı'na gönderildi. Kentte dün meydana gelen 5.6'lık depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 2'ye yükseldi.

Malatyada 5.6 büyüklüğündeki depremden acı haber Bedih Kışın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı

Malatya Yeşilyurt’ta meydana gelen depremle ilgili AFAD ise, '5,6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, an itibarıyla; Enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır. 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına 650 arama kurtarma personeli ile başlanmış, bölge illerden takviye amacıyla 233 personel yönlendirilmiştir. Yıkılan 31 binanın 7’sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla tamamlanmıştır.' açıklamasında bulundu.

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