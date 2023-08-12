Son dakika: Malatya'da peş peşe depremler!

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16:39'da 4.8, 16:40'ta 4.5 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Depremin derinlikleri 7 km olarak açıklandı. Korku ve paniğe neden olan depremler çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depreme Malatya'da bulunan bir AVM'de yakalanan vatandaşlar ise panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Deprem nedeniyle Malatyalılar kendilerini sokağa attı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımızla saha tarama çalışmalarına başlanmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

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"BÖLGEDEKİ DEPREMLER 1 YIL SÜRECEK"

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Ben depremi hissetmedim. Biz röportaj yapıyorduk depremzedelerle. Vatandaşlar da hissetmedi. Benim bulunduğum yerde hissedilmedi. Adıyaman'da konteyner kentteyiz. Az önce olan depremi ben hissetmedim Doğukan da hissetmedi. deprem uzmanları bölgedeki depremlerin 1 yıl süreceğini söyledi. 4 ve üzeri depremlerin. Hatay'dan sonra en çok yıkımın olduğu şehir Adıyaman" dedi.