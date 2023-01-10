Lüks araç ve evlere el konuldu! Emlak dolandırıcılarına dev operasyon: Davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık

Haberin Devamı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 85 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

ŞİRKETİN MERKEZİNDE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınmaya başlandı. Kadıköy'de bulunan emlak şirketinin bürosun da geniş çaplı arama yapılırken, içerde bulunan evraklar tek tek inceleme altına alındı. İşyerinde bulunan bütün bilgisayarda incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Haberin Devamı

200'ÜN ÜZERİNDE MAĞDUR VAR

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Bakan Kurum: TOKİ vade artışlarında yüzde 50 indirim yaptık Haberi görüntüle

POLİS LÜKS OTOMOBİLLERE EL KOYDU

Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle birlikte son model Ferrari marka bir otomobilin ele geçirildiği öğrenildi. El konan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi.

MAĞDUR "AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya , "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Benim şu anda 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi.

Haberin Devamı

Yetkililer operasyonunun sürdüğünü gözaltı sayısının ve mağdur sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.