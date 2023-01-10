Son dakika... Bakan Kurum: TOKİ vade artışlarında yüzde 50 indirim yaptık

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Milyonlarca TOKİ konutu sahibinin beklediği müjdeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum verdi. Bakan Kurum, TOKİ vade artış oranının yüzde 50 indirimli olarak yüzde 15,40 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Sincan Saraycık'ta on binlerce yeni yuvamızı hemşerilerimize sunuyoruz. Başkentimizde seller yaşandı. Hasar gören Mamak, Haymana, Bala, Akyurt'ta seferberlik şuuruyla tüm ekiplerimiz sahadaydı. Hızlı şekilde hasarlarını giderdik. Başkent millet bahçesini bitirdik. Ankara hipodromunu Ankaralıların hizmetine sunduk. Geçtiğimiz hafta Mamak'a gittik, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadık. Burası Gölbaşı. 4 yıllık sürede Gölbaşımıza temel atma ve açılış töreni sayımız 10'u geçti. Gölbaşı'nda millet bahçeleri yaparken diğer taraftan da vilayetler önünden başlayıp belediye önüne kadar 2,5 km hattı sahil kıyı düzenlemesi yaptık. Gölbaşı Millet Bahçesi'ni Mart ayında teslim ediyor, Gölbaşı'na Ankara'ya kazandırıyoruz.

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Cennet vatan emekle fedakarlıkla inşa edildi. Bu vatanın evlatları için 3 Kasım 2002'de AK Partimizin iktidara geliş süreciyle birlikte yüzlerce ilke imza attık, eser ürettik. Bir asırda yapılacak yatırımları inançla 20 yıla yıla sığdırdık.

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1 milyon 170 bin yeni konut, sosyal donatı, yeni yuvaları inşa ettik, vatandaşlara verdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet uygulaması İlk Evim İlk İş Yerimi hayata geçirdik. Toplamda 1545 konutumuzu Gölbaşılı hak sahiplerine vermek için süreci başlatıyoruz. Ankara'da 13 bin konutun kurası çekildi.

16 Ocak'ta orta gelirlilere yönelik konut kampanyası başlayacak. Fiyat artışı yapanları kampanyaya dahil etmeyeceğiz. Orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalıdır.

TOKİ VADE ARTIŞLARINA YÜZDE 50 İNDİRİM

TOKİ Başkanlığımızdan ev alan kardeşlerimiz bu haberi sabırsızlıkla bekliyor. TOKİ memur maaş zammına göre artış yapıyordu. Bu yıl memur maaş zammı yüzde 30 oldu. TOKİ vade artış oranını yüzde 15.40'ta tuttuk. Vade artış oranında yüzde 50 indirim yapmış olduk. Vatandaş nasıl ödeyecek diye tezvirat yapanlar vardı. İşte görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal devlet anlayışının gereği olarak vatandaşlarımızı enflasyona karşı koruduk, kolladık.

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Ankara'yı hiçbir zaman çaresizliğe, beceriksizliğin pençesine asla ve asla teslim etmedik, etmiyoruz, etmeyeceğiz. İnşallah burada konutlarımızı size hızlı şekilde yapmak suretiyle teslimlerini yapacağız. Bundan büyük mutluluk ve şeref bulunamaz. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bu şehrin evladı olarak büyük bir Ankara hayalimiz var. Ankara için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. 2023 seçimlerinden sonra da azmimiz ve çabamızı milletimizin desteğiyle daha da artıracağız.