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Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Lokantada hırsızlık anı kamerada

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Lokantada hırsızlık anı kamerada

SİİRT'te lokantaya giren hırsızın, kasadan 1400 lira ve cep telefonunu çalma anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde, kent merkezindeki lokantada meydana geldi. Osman Kıyar, bu sabah iş yerine geldiğinde kasaya bıraktığı 1400 lira ile cep telefonunu bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin lokantanın kapalı olduğu saatte içeriği girdiğini ve kasadaki para ve cep telefonunu çaldığını tespit etti.

Polis ekipleri, görüntülerde eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

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