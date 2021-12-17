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Lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı

#Okul#Çatı#Lodos
Lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı

Arnavutköy'de şiddetli lodosta çatısı hasar gören okulu su bastı. Çatıdan sınıflara kadar giren su, bilgisayar odalarına kadar ulaştı.

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Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı İstanbul'da 2 hafta önce etkili olan lodos fırtınasında hasar gördü. Okulun çatısındaki kiremitler uçtu. Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle okulu su bastı. Birçok sınıf su altında kaldı. Okulun tavanından damlayan su bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı.

Lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı

Bazı sınıflarda tavandan su damlayan noktalara kovalar konuldu. Bazı sınıflarda da su birikintilerinin oluştuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.  Yetkililer, çatıdaki hasarın hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacağını belirtti.

Lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı

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#Okul#Çatı#Lodos

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