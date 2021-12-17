Lodosta çatısı zarar gören okulu su bastı

Haberin Devamı

Arnavutköy Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çatısı İstanbul'da 2 hafta önce etkili olan lodos fırtınasında hasar gördü. Okulun çatısındaki kiremitler uçtu. Birkaç gündür etkili olan yağışlı hava nedeniyle okulu su bastı. Birçok sınıf su altında kaldı. Okulun tavanından damlayan su bilgisayar labotuvarlarına da ulaştı.

Bazı sınıflarda tavandan su damlayan noktalara kovalar konuldu. Bazı sınıflarda da su birikintilerinin oluştuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Yetkililer, çatıdaki hasarın hava koşullarının düzelmesinin ardından kısa zamanda onarılacağını belirtti.