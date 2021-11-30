Lodos kâbusu! 5 ölü, 38 yaralı

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden lodos uyarılarına başlamıştı. Bursa’yı 3 gündür vuran lodosun tüm Marmara, Karadeniz ve Ege başta olmak üzere İç Anadolu’ya kadar uzanacağı belirtilmişti. 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapılmıştı.





İstanbul’da fırtınanın hızı 130 kilometreyi buldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, deniz ulaşımına ara verildi. Trafik polisleri boğaz köprülerinden motosikletlilerin geçişlerini durdurdu.

ESENYURT VE SULTANBEYLİ’DE 4 ÖLÜM

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde dün, fırtına nedeniyle 8 katlı bir binanın çatısı, yoldan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altından oğlunu kurtaran Elif Şanver yaşamını yitirdi. Akçaburgaz Mahallesi’nde bir binanın dış cephesinden kopan parçalar aracından yük indiren Alaattin Çavdar’ın başına düştü. Çavdar olay yerinde öldü. Yine Esenyurt ilçesi Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi’nde lodos bir binanın çatısını uçurdu. Çatı parçaları vatandaşların üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sultanbeyli’de de lodos nedeniyle evinin çatısını onarmak için oğluyla üst kata çıkan 72 yaşındaki Huriye Pulur, karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü.





Haberin Devamı

Maltepe’de iskeleye demirli olan AYIS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu, kıyıya sürüklendi. İstanbul’da 33 binanın çatısı uçtu, 192 ağaç devrildi.

MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter’dan “Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün (dün) 23.00’ten yarın (bugün) 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır” yazdı. Fırtına ulaşımı da etkiledi. İstanbul’da İDO ve Şehir Hatları’nda da seferler iptal edildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar lodos nedeniyle pisti pas geçti. Uçaklar İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi.

DUVARIN ALTINDA CAN VERDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21) rüzgâr nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp öldü.

Kocaeli’de 11, Edremit’te 4 tekne battı. Düzce’de saatteki hızı 132 km’yi geçen fırtınada çatılar uçtu. Kocaeli’de Sarıcalar Mahallesi’ndeki caminin 20 metrelik minaresi devrildi. Sinop’ta üzerine kameriye devrilen 2 kişi yaralandı. İzmir Karşıyaka’da deniz taştı, evlerin çatıları uçtu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Marmara Bölgesi’ndeki fırtınada 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir” dedi.

OKULLARA BİR GÜN ARA

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale valilikleri eğitime lodos sebebiyle bugün ara verdi. Engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacak.



MİGRENİ OLANI VURUYOR



Uzman Doktor Aydan Tandoğan lodosun tetiklediği migren ataklarına dikkat edilmesi gerektiğinini belirterek, “Korunmak için havanın lodoslu gideceği biliniyorsa profilaksi önleyici tedaviler alıyorsa hastaya migren önleyici hap tavsiye ederiz. Uykusuna dikkat etmesi önemli. Migren atağı önleyici birtakım tedaviler var. Migren hastaları özellikle lodos zamanlarında güçlü kokular, parlak ışık gibi, odadaki beyaz ışık, floresan ışığı gibi, mayalı içkiler gibi, kakao, narenciye, peynirler, mayalı yiyecekler ve bitter çikolatadan özellikle kaçınmalı. Rüzgârda kalmamaya, dışarı çıkmamaya özen göstermek lazım çünkü rüzgârın kendisi de migren tetikleyicisi oluyor” dedi.