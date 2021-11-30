Lodos kâbusu! 5 ölü, 38 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
67 kent alarmda Sıcaklık düşüyor... Dikkat67 kent alarmda! Sıcaklık düşüyor... Dikkat#Meteoroloji
Kombide tasarruf nasıl sağlanır Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecekKombide tasarruf nasıl sağlanır? Uzmanlar yanıtladı: Bu öneriler bütçenize iyi gelecek#Kombi
Fenerbahçede İrfan Can Kahveciden tepki Pereira oyundan aldı ve...Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepki! Pereira oyundan aldı ve...#Fenerbahçe
Son dakika... AFAD duyurdu İzmirde 5.1 büyüklüğünde depremSon dakika... AFAD duyurdu! İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem#Deprem
Dünyanın yeni korkusu: Omikron Uzmanlardan ilk gözlemlerDünyanın yeni korkusu: Omikron! Uzmanlardan ilk gözlemler#Omikron
İstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük araİstanbul dahil birçok ilde yüz yüze eğitime 1 günlük ara#Okul
İYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığıİYİ Parti’de, CHP’den ‘Aile büyüğü gibi hareket ediliyor’ rahatsızlığı#CHP
Baklava modernize edilmeli mi Sosyal medyayı altüst ettiBaklava modernize edilmeli mi? Sosyal medyayı altüst etti#Baklava
Aldıklarını buldukları sananlar hizbiAldıklarını buldukları sananlar hizbi#Davutoğlu
Teröre karşı dev hendekTeröre karşı dev hendek#Suriye
Erdoğandan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırızErdoğan'dan uçakta önemli açıklamalar... İş dünyasına çağrı: Yatırım yapın, her desteğe hazırız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında vergi avantajıGayrimenkulde yüzde 50 istisna... Varlık satışında 'vergi avantajı'#Vergi
Ballon d’Or ödülü 7. kez Lionel MessininBallon d’Or ödülü 7. kez Lionel Messi'nin!#Ballon D’Or
Fenerbahçe, İzmirde 2 puan bıraktıFenerbahçe, İzmir'de 2 puan bıraktı#Süper Lig
Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:Taciz ettiği genç kadının laneti bütün aileyi esir aldı:#Prenses Charlene
HABERLERGündem Haberleri

Lodos kâbusu! 5 ölü, 38 yaralı

#Meteoroloji#Lodos#Fırtına
Lodos kâbusu 5 ölü, 38 yaralı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 17 il için turuncu, 35 il için sarı uyarı yaptığı lodos fırtınası, neredeyse hayatı durdurdu. İstanbul’da hızı 130 km’ye kadar çıkan fırtına, ağaçları, TIR ve konteynırları devirdi, çatıları uçurdu. Deniz ve hava ulaşımı felç oldu. İstanbul’da 4, Zonguldak’ta 1 kişi yaşamını yitirdi, toplam 38 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden lodos uyarılarına başlamıştı. Bursa’yı 3 gündür vuran lodosun tüm Marmara, Karadeniz ve Ege başta olmak üzere İç Anadolu’ya kadar uzanacağı belirtilmişti. 17 il için turuncu, 35 il için ise sarı uyarı yapılmıştı.

Lodos kâbusu 5 ölü, 38 yaralı


İstanbul’da fırtınanın hızı 130 kilometreyi buldu. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, deniz ulaşımına ara verildi. Trafik polisleri boğaz köprülerinden motosikletlilerin geçişlerini durdurdu.

ESENYURT VE SULTANBEYLİ’DE 4 ÖLÜM

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde dün, fırtına nedeniyle 8 katlı bir binanın çatısı, yoldan geçenlerin üzerine uçtu. Çatının altından oğlunu kurtaran Elif Şanver yaşamını yitirdi. Akçaburgaz Mahallesi’nde bir binanın dış cephesinden kopan parçalar aracından yük indiren Alaattin Çavdar’ın başına düştü. Çavdar olay yerinde öldü. Yine Esenyurt ilçesi Kıraç Mahallesi İstiklal Caddesi’nde lodos bir binanın çatısını uçurdu. Çatı parçaları vatandaşların üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti.

Sultanbeyli’de de lodos nedeniyle evinin çatısını onarmak için oğluyla üst kata çıkan 72 yaşındaki Huriye Pulur, karşı binadan kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü.

Lodos kâbusu 5 ölü, 38 yaralı


Haberin Devamı

Maltepe’de iskeleye demirli olan AYIS 1 isimli Ro Ro gemisinin halatı koptu, kıyıya sürüklendi. İstanbul’da 33 binanın çatısı uçtu, 192 ağaç devrildi.

MOTOSİKLET VE SCOOTER YASAĞI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter’dan “Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün (dün) 23.00’ten yarın (bugün) 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır” yazdı. Fırtına ulaşımı da etkiledi. İstanbul’da İDO ve Şehir Hatları’nda da seferler iptal edildi. İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar lodos nedeniyle pisti pas geçti. Uçaklar İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi.

DUVARIN ALTINDA CAN VERDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran (21) rüzgâr nedeniyle devrilen duvarın altında kalıp öldü.

Kocaeli’de 11, Edremit’te 4 tekne battı. Düzce’de saatteki hızı 132 km’yi geçen fırtınada çatılar uçtu. Kocaeli’de Sarıcalar Mahallesi’ndeki caminin 20 metrelik minaresi devrildi. Sinop’ta üzerine kameriye devrilen 2 kişi yaralandı. İzmir Karşıyaka’da deniz taştı, evlerin çatıları uçtu.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Marmara Bölgesi’ndeki fırtınada 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir” dedi.

OKULLARA BİR GÜN ARA

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa ve Çanakkale valilikleri eğitime lodos sebebiyle bugün ara verdi. Engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayılacak.

MİGRENİ OLANI VURUYOR

Uzman Doktor Aydan Tandoğan lodosun tetiklediği migren ataklarına dikkat edilmesi gerektiğinini belirterek, “Korunmak için havanın lodoslu gideceği biliniyorsa profilaksi önleyici tedaviler alıyorsa hastaya migren önleyici hap tavsiye ederiz. Uykusuna dikkat etmesi önemli. Migren atağı önleyici birtakım tedaviler var. Migren hastaları özellikle lodos zamanlarında güçlü kokular, parlak ışık gibi, odadaki beyaz ışık, floresan ışığı gibi, mayalı içkiler gibi, kakao, narenciye, peynirler, mayalı yiyecekler ve bitter çikolatadan özellikle kaçınmalı. Rüzgârda kalmamaya, dışarı çıkmamaya özen göstermek lazım çünkü rüzgârın kendisi de migren tetikleyicisi oluyor” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Lodos#Fırtına

BAKMADAN GEÇME!

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...

#Ünlüler Askerde
Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

Son dakika: Bill Gates haklı çıktı... Aşı üreticisinden flaş açıklama

#Koronavirüs
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen