Son dakika... CHP'de kurultay günü... Yeni Genel Başkan belli olacak

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı bugün başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yapacağı kurultayda, 1367 delege bugün genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek. Kurultayda ilk gün genel başkanlık yarışı olacak. İkinci gün ise parti meclisi oylanacak.
İlhan Cihaner, CHP 38. Olağan Kurultayına dakikalar kala adaylıktan çekildi.
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında yaptığı şu bilgileri aktardı:
CHP'de beklenen gün geldi. Bugün genel başkanlık seçimi olacak. Kurultay salonu oldukça doldu. Yurt dışından, şehir dışından gelen delegeler parti üyeleri var. Sağ taraftaki pankartlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik pankartların ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Sol Tarafta ise Özgür Özel'e yönelik pankartlar var. 'Değişimci'lerin pankartları asılı. Özellikle Bülent Ecevit pankartı dikkat çekiyor. Özgür Özel birçok kez kendisini Bülent Ecevit'te benzettiğini açıklamaları olmuştu. O yüzden bu pankart oldukça dikkat çekiyor.