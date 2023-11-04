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Son dakika... CHP'de kurultay günü... Yeni Genel Başkan belli olacak

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel
Son dakika... CHPde kurultay günü... Yeni Genel Başkan belli olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 10:29

CHP'nin bugün ve pazar günü yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışına sahne olacak kurultayda bugün genel başkan, yarın yeni parti yönetimi belirlenecek.

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CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı bugün başlıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun divan başkanlığını yapacağı kurultayda, 1367 delege bugün genel başkanı seçmek için sandık başına gidecek.  Kurultayda ilk gün genel başkanlık yarışı olacak. İkinci gün ise parti meclisi oylanacak. 

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İLHAN CİHANER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İlhan Cihaner, CHP 38. Olağan Kurultayına dakikalar kala adaylıktan çekildi.

DİKKAT ÇEKEN ECEVİT PANKARTI
DİKKAT ÇEKEN ECEVİT PANKARTI

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında yaptığı şu bilgileri aktardı:

CHP'de beklenen gün geldi. Bugün genel başkanlık seçimi olacak. Kurultay salonu oldukça doldu. Yurt dışından, şehir dışından gelen delegeler parti üyeleri var. Sağ taraftaki pankartlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik pankartların ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Sol Tarafta ise Özgür Özel'e yönelik pankartlar var. 'Değişimci'lerin pankartları asılı. Özellikle Bülent Ecevit pankartı dikkat çekiyor. Özgür Özel birçok kez kendisini Bülent Ecevit'te benzettiğini açıklamaları olmuştu. O yüzden bu pankart oldukça dikkat çekiyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİLHAN CİHANER ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
timelineDİKKAT ÇEKEN ECEVİT PANKARTI
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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Özgür Özel

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