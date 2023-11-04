Son dakika... CHP'de kurultay günü... Yeni Genel Başkan belli olacak

DİKKAT ÇEKEN ECEVİT PANKARTI

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür canlı yayında yaptığı şu bilgileri aktardı:

CHP'de beklenen gün geldi. Bugün genel başkanlık seçimi olacak. Kurultay salonu oldukça doldu. Yurt dışından, şehir dışından gelen delegeler parti üyeleri var. Sağ taraftaki pankartlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik pankartların ağırlıklı olduğunu söylemek mümkün. Sol Tarafta ise Özgür Özel'e yönelik pankartlar var. 'Değişimci'lerin pankartları asılı. Özellikle Bülent Ecevit pankartı dikkat çekiyor. Özgür Özel birçok kez kendisini Bülent Ecevit'te benzettiğini açıklamaları olmuştu. O yüzden bu pankart oldukça dikkat çekiyor.