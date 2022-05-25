Liseliden cerrahlara yapay zekâ

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Emirhan Kurtuluş MR görüntülerini alıp işleyerek 3 boyutlu bir sisteme aktaran ve beyin cerrahına hastayı hangi yöntemle ameliyat etmesi gerektiğini söyleyen bir yapay zekâ üretti. Buluşuyla ABD’de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair’de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi olan Emirhan’a bu ülkedeki ünlü Stanford Üniversitesi de tam burslu olarak kapılarını açtı.

İLHAM KAYNAĞIM DEDEM

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nde memur olan bir baba ile ev kadını bir annenin oğlu olan Emirhan’ın bir de kız kardeşi var. Ama dedesinin yeri bambaşka. Onun kendisine olan katkısını şöyle özetliyor: “Çizgi film izlemek yerine bilimsel belgeseller izleyen bir çocuktum. Küçüklükten beri evreni anlamaya çalışırdım. Ancak şu anki başarılarımda ilham kaynağı olan bir insan varsa o da dedem Hüseyin Düzenli. Mesleği marangozluğun dışında bilime çok ilgisi var ve tüm çalışmalarımda yanımda olur.”

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ÜLKEME DÖNECEĞİM

Emirhan, Stanford’u bitirdikten sonra Türkiye’ye döneceğini söylüyor ve “Oraya gitmek istemekteki sebebim ülkeme dönüp daha iyi hizmet verebilmek. Daha iyi şartlarda yaşamak için orada kalmak gibi bir niyetim yok. Orada öğrenip sadece teknolojiyi değil oradaki sermayeyi de ülkeme getirmeyi planlıyorum” diyor.

DOKTORLARA EN İDEAL ROTAYI GÖSTERİYOR

Dünyadaki ölümlerin yüzde 20’sinin kafatasındaki hastalıklardan kaynaklandığını söyleyen Emirhan Kurtuluş, doktorların yapay zekâyı kullanarak hastanın beynindeki farklı bölgeleri spesifik olarak inceleyebildiğini ve eğer varsa tümörün temas ettiği bölgelerin tamamını görebildiğini söylüyor.

Uygulamadaki pembe çizgi de ameliyatın rotasını gösteriyor ve doktora ameliyatı bu “pembe çizgiyi takip ederek yapman gerekiyor” diyor. Arttırılmış gerçeklik gözlüğü ile de cerrahlara gerçek bir kafatası modelinin hologramı sunuluyor. Cerrah o holografik model üzerinden ameliyat öncesi provasını yapabiliyor.

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GOOGLE VE KOÇ’TAN DESTEK

Emirhan, 10’uncu sınıfta Koç Üniversitesi’nin yaz araştırma programına seçilmiş. “Orada danışman hocam Prof. Deniz Yüret sayesinde bu kaynaklara ulaşabildim. Bunun dışında bir konferansta tanıştığım ve Google Brain’de çalışan Dr. Ekin Doğuş Çubuk hocam da bana süper bilgisayar kaynağı sundu” diyor.