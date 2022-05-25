Kılıçdaroğlu, ‘Erdoğan kaçacak’ iddiasını ilk nerede dile getirmişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaçış planını açıklayacağını ilan etti.

Yine saat verdi.

Gece 22.00’de “Erdoğan’ın kaçış planının anatomisi”ni açıklayacağını söyledi.

Gece 22.00 olduğunda da o videoyu yayınladı.

ABD OPERASYONU

Kılıçdaroğlu’nun saatler öncesinden ilan ettiği açıklaması TÜRKEN Vakfı’yla ilgili olduğu ortaya çıktı. TÜRKEN Vakfı Ensar ile TÜRGEV’in yurtdışında Türk öğrencilere hizmet vermek için kurulmuş bir vakıf. Ağırlıklı olarak ABD’de faaliyet gösteriyor. Kılıçdaroğlu, bu operasyonu kimin adına çekiyor? Kılıçdaroğlu’nun öne sürdüğü iddiaların Yurter Özcan tarafından ABD’den Türkiye’ye taşındığı söyleniyor. Bu operasyon Kılıçdaroğlu’nun operasyonu değil. NATO’da sorun çıkaran Erdoğan’a ABD’nin yaptığı bir operasyon. Operasyonu Kılıçdaroğlu’nun başlatması sizi yanıltmasın operasyon Made In Pentagon operasyonu.

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Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın kaçacağını daha önce de iddia etmişti.

Ne zaman ve nerede?

FETÖ’NÜN KANALINDA

19 Mart 2014 tarihinde.

FETÖ’nün televizyonu STV’de.

STV Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu ile canlı yayında.

Kılıçdaroğlu: Emin olun yurtdışına kaçmaktan başka bunun bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.

Abdullah Abdulkadiroğlu: Kaçmak derken, niye kaçsın?

Kılıçdaroğlu: Kaçacaktır efendim. Yargılanacaktır. Bunun kurtuluşu yok.

Kılıçdaroğlu’nun desteklediği FETÖ’cüler kaçtı ama Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmeye devam ediyor.

15 Temmuz gecesi Erdoğan darbecilerle mücadele ederken, FETÖ’cü hesaplar da “Erdoğan kaçtı” diye yayınlar yapıyorlardı.

Erdoğan burada ama kaçacak diyenler kaçtı.

Sufle FETÖ’den, söylem Kılıçdaroğlu’ndan.

Zihniyet ise 27 Mayıs darbecilerinden.

‘SUDAN’A KAÇACAK’ DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu bu iddialarına dün bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu daha önce de ‘Erdoğan’ın kaçacağı’ ülkeyi bile ilan etmişti.

26 Mart 2014 tarihinde Denizli mitinginde, Erdoğan’ın Sudan’a kaçacağını öne sürmüştü.

Erdoğan o tarihten sonra ikisi cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere dört genel seçimi, iki yerel seçimi, bir referandumu kazandı.

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Sudan’a falan kaçtığı da yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı.

Kılıçdaroğlu bir de Erdoğan’ın yakınları tarafından Man Adaları’na kaçırılan milyon dolarlardan söz etmişti. Sonra paranın yurtdışına kaçırılmadığı, tam aksine yurtdışından Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu yüklü bir tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Bakalım bu iddiaları üzerine ne kadar tazminat cezası ödemeye mahkûm olacak. çünkü bugünden tezi yok Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi hakkında yüklü bir tazminat davası açacak.

27 MAYIS’TA ‘UÇAK DOLUSU ALTINLA KAÇACAKLAR’ İDDİASI

Bu tarz aslında yeni değil.

Biz bunu nereden hatırlıyoruz?

27 Mayıs darbecilerinden.

27 Mayıs gecesi Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı Tebliği:

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“Ankara’da bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memlekete kaçarken yakalanmışlardır. Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Sabık Başbakan Adnan Menderes ve sabık Cumhurbaşkanı Celal Bayar, askeri kumandanlık tarafından tevkif edilmiştir.”





Bu iddiayı ortaya atan darbeciler sonunda Menderes’i astılar, idam ipinin ve celladın parasını ise Menderes’in ailesinden tahsil ettiler.

Devir değişse de zihniyet değişmiyor.

ABD BÜYÜKELÇİSİ KİMİN İÇİN KULİS YAPIYOR

CHP’nin Maltepe mitingi öncesinde ABD’nin Ankara Büyükelçiliği vatandaşlarına yönelik provokasyon uyarısında bulunmuştu.

CNN Türk yayınında, “ABD bir provokasyon yapmazsa kimse yapmaz. Görün bakın CHP mitingi de en ufak bir olay çıkmadan bir karnaval havasında geçecek” demiştik. Öyle oldu.

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Maltepe mitinginin teması Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmekti. Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olan ABD ise mitinge yönelik provokasyon uyarısıyla aslında Kılıçdaroğlu’na karşı operasyon yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sunduktan sonra 26 Ocak’ta ilk ziyaretini Ekrem İmamoğlu’na yapan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Kılıçdaroğlu’nu ise 13 Nisan’da yani 4 ay sonra ziyaret etti.

Büyükelçi Flake, CHP mitingiyle ilgili provokatif paylaşımdan sonra kimi ziyaret etti? İlk mesai gününde İYİ Parti ile HDP’yi ziyaret etti. Akşener’le, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la görüştü.

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Bir önceki ABD büyükelçisi ise Türkiye’den ayrılacağı dönemde, 1 ay içerisinde Akşener’le 4 kez görüşmüştü. Bunları alt alta niye sıraladım...

ALTI AÇIDAN

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’in merkezinde yer aldığı hareketliliğin tek nedeni var, o da cumhurbaşkanlığı seçimi.

1- ABD Büyükelçisi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için kulis yapıyor.

2- Kılıçdaroğlu’nun karşısına İYİ Parti ve HDP ile İmamoğlu ekseni oluşturulmaya çalışılıyor.

3- Kılıçdaroğlu ile girilecek seçimde kazanılamayacağına inanılıyor. O neden İYİ Parti ve HDP desteğini İmamoğlu’nun arkasına koyarak o cepheyi tahkim etmeye çalışıyor.

4- CHP’deki cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi giderek Kuvay-ı Milliyeciler ile Mandacıların rekabetine dönüyor.

5- Kılıçdaroğlu’na, ‘Eğer adaylıkta ısrar edersen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti ve HDP desteğiyle cumhurbaşkanı adayı olur’ mesajı veriliyor.

6- Alevi olduğu için Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı işleniyor. Kılıçdaroğlu’na, ‘Aday olur seçimleri kaybedersen ömür boyu travma yaşarsın’ diye aba altından sopa gösteriliyor. ‘Sen en iyisi CHP Genel Başkanı olarak devam et’ diye yol gösteriliyor.