TRT EBA ile eğitimlerine uzaktan devam eden milyonlarca lise öğrencisi, okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor. Konuya dair Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarını merak eden öğrenciler, bu hususta bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, 'Liseler ne zaman açılacak?' ve 'Okullar ne zaman açılacak?' sorularının yanıtları...

Okullar ne zaman açılacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da cevap verdi. Bir muhabirin 'Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı sizinle görüşeceğini söyledi. Bu konu ele alındı mı?' sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtı şu şekilde oldu;

"Milli Eğitim Bakanlığımızla çarşamba günü bilim kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirinin sorularını yanıtladığı basın toplantısında okulların ne zaman açılacağı sorusunu yanıtladı. Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.