Lisede istismar skandalı

Olay, bir babanın kızının sosyal medya yazışmalarını görerek okulda olay çıkarması üzerine duyuldu. Evli ve bir kız çocuğu babası beden öğretmeni Hüseyin G.’nin (45), 17 yaşındaki öğrencisi E.S. ile okul tuvaletinde çekilmiş cinsel içerikli görüntüleri bulundu. Kız öğrenciye birçok öğretmenin tacizde bulunduğu belirtildi.



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Disiplin Kurulu üyeliğinden çıkarılan Hüseyin G. Milli Eğitim Bakanlığı’nca da 3 aylığına görevden uzaklaştırdı ve disiplin soruşturması başlattı. KKTC polisi ise Hüseyin G. ile bilgisayar öğretmeni 50 yaşındaki S.M.’yi de gözaltına aldı. KKTC yasalarına göre, reşit olmayan 16-18 yaş arası çocukların gönüllülük esasına göre cinsel ilişkisi suç kabul edilmiyor. Gözaltına alınan öğretmenler, cinsel içerikli görüntüleri yaymaları nedeniyle ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’le suçlanıyor.



