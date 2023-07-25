Liderlerden Lozan mesajları

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İşte o mesajlardan çarpıcı satırbaşları:

BAĞIMSIZLIK İRADESİ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birini teşkil eden Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümüdür. Aziz milletimizin tam bağımsızlık iradesi, Lozan Barış Antlaşması’nın müzakere ve imza sürecinde de kendini çok güçlü bir şekilde göstermiştir. Tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen İstiklal Harbi’mizi zafere ulaştıran bu irade, bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinden sonra devletimiz ile milletimizin sergilediği dayanışma, bunun en son ve somut örneğidir. 28 Mayıs gecesi itibarıyla inşasına başladığımız Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda da en önemli güç ve ilham kaynağımız, milletimizin kendi özyurdunda onurlu, hür ve başı dik bir şekilde yaşama sevdasıdır. Lozan Antlaşması’yla elde ettiğimiz hakları kararlılıkla savunurken, yeni hamlelerle ülkemizin kazanımlarını tahkim edeceğiz. Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını, istiklal ve istikbalimiz uğrunda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Gazilikle müşerref olan kahramanları hürmetle anıyor, Rabb’im Türkiye’yi ilelebet payidar eylesin diyorum.

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ÜLKEMİZİN TAPU SENEDİ

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkemizin tapu senedi Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını kutluyorum. Bu zaferin mutlaka ama mutlaka, resmi bayram olarak kabul edilmesini sağlayacağız!

MAŞALAR YİNE DEVREDE

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yeni Türkiye’nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Milli Mücadele’nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması’yla dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur. Bugünlerde Sevr hayranı bölücü ve teslimiyetçi mihrakların tek merkezden komut almışçasına kıpırdamaya, Lozan Barış Antlaşması’nı sorgulamaya ve sulandırmaya başladıkları esefle görülmektedir. Şark Meselesi’nin cenaze merasimi olan Sevr’i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşaları tekrar devrededir. Bölücü terör örgütü PKK’nın bu yılın başından itibaren Lozan Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlaması ise tesadüf değildir. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümünde, ‘2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu’ temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’ne hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum.

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ATATÜRK’E MİNNETTARIZ

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türk tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti devrinin açılışını tüm dünyaya ilan edişimizin 100. yılındayız. Havanda su dövmenin değil, ders alıp gelişmenin mutfağı olan şanlı tarihimizin çok önemli bir dönüm noktasındayız. Her ne kadar bugün; göremediği ufkun ardındakileri, yalandan masallarla gölgeleyerek millete anlatmaya çalışanlarla mücadele ediyor olsak da şunu çok iyi biliyoruz ki; ne yaparlarsa yapsınlar, tarihimizi kirletemeyecekler! Meydanlarda kazandığımız üstünlüğün tapu senedi olan Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünde, tüm dünyayı ayağına getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ve aziz Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.