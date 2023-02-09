Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#Kahramanmaraş#Deprem
Lider eşlerinden Emine Erdoğana geçmiş olsun mesajları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 19:05

İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi Fernandez, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Zelenska, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu, yaralılara şifa diledi. Kraliçe Rania el-Abdullah, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün halkının dualarla ve kalben Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Emine Erdoğan da Ürdün Kraliçesi'ne afete ilişkin son bilgileri aktardı. Erdoğan, Kraliçe Rania el-Abdullah'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva da Emine Erdoğan ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Gözden Kaçmasın

Umut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar 78. saatte 3 yeni mucize dahaUmut dolu bekleyiş ve sevinç gözyaşları: Enkazdan mucize kurtuluşlar! 78. saatte 3 yeni mucize dahaHaberi görüntüle

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Aliyeva, "Türkiye halkının kaderi bizim kaderimizdir. Yüce Tanrı'dan bütün Türkiye halkına güç ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan'a mesaj gönderen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haberin Devamı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ise mesajında afetten derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşanan trajedinin büyüklüğü karşısında derinden sarsılıyoruz. Kalbimiz depremzedeler, aileleri ve kurtarma ekipleriyle beraber. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızı bildirmek istiyorum”ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağızHaberi görüntüle

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEKİLDE YARDIMA HAZIRIZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kendi trajedilerine rağmen bugün dualarının Türkiye ile olduğunu belirtti. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabının tarif edilemez bir acı olduğunu vurgulayan Zelenska, "Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda" ifadelerini kullandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un eşi Martine Moise da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, kendisi ve Haiti halkının tüm dualarının Türkiye ve özellikle depremden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.

Gözden Kaçmasın

Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 16 bin 546... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerTürkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 16 bin 546... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#Kahramanmaraş#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Türkiyeyi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 16 bin 546... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika: Türkiye'yi sarsan afette dördüncü gün... Deprem felaketinde can kaybı 16 bin 546... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yaşanan büyük depremler sonrası faylarda son durum... Artçıların hareketi ne anlama geliyor Riskli fay zonları hangileri

Yaşanan büyük depremler sonrası faylarda son durum... Artçıların hareketi ne anlama geliyor? Riskli fay zonları hangileri?

#Kahramanmaraş Depremi
Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük Deprem olsun diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne

Enkazdakileri arayıp dalga geçenleri de gördük 'Deprem olsun' diye dua edenleri de... Bu kötülüğün sebebi ne?

#Deprem