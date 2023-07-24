LGS’de sonuç günü

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Adaylar sonuçlarına Bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde deöğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.