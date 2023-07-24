×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

LGS’de sonuç günü

Güncelleme Tarihi:

#MİLLİ Eğitim Bakanlığı#LGS#LGS Sonuçları
LGS’de sonuç günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 07:00

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 3-19 Temmuz arasında tercih işlemleri yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak.

Haberin Devamı

Adaylar sonuçlarına Bakanlığın internet adresinden ulaşabilecek.

NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI

Bu yıl 1 milyondan fazla 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı ve 562 birincinin çıktığı LGS kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran’da uygulandı. Sonuçların 23 Haziran’da açıklanmasının ardından 3 Temmuz’da başlayan tercih dönemi, 19 Temmuz’da tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet adresinden bugün duyurulacak. İlk yerleşmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise süreç devam edecek. 24-28 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 1’inci nakil tercih dönemi yapılacak. Sonuçları ise 31 Temmuz’da ilan edilecek.

Nakiller bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde deöğrencilerin 3 tercih hakkı bulunacak.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#MİLLİ Eğitim Bakanlığı#LGS#LGS Sonuçları