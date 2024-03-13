LGS’de bu yıl otomatik başvuru yok

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesi üzerinden yayımlandı. Kılavuza göre; LGS kapsamında 2 Haziran’da uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 18-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS başvuruları 2020 yılından bu yana pandemi koşulları nedeniyle tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılıyordu. Bu yıl ise sınava başvurular otomatik olarak yapılmayacak. Sınava sadece başvuran adaylar katılacak.

E-BAŞVURU YAPILABİLECEK

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek. Sınav başvuruları 1 Nisan tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler. Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylanıp öğrencilere teslim edilecek. Her alan için 8. sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma gibi becerileri ölçülecek.

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SONUÇLAR 28 HAZİRAN’DA

- LGS’de birinci oturum 2 Haziran Pazar günü saat 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları 28 Haziran 2024’te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY: YKS’YE 3.036.945 ADAY BAŞVURDU

- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran’da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) başvurularla ilgili verileri paylaştı. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını söyleyen Ersoy, “Adayların 1 milyon 580 bin 984’ü kadın, 1 milyon 455 bin 961’i erkek. En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923” dedi.◊ DHA