Kurtulmuş’tan anayasa turu... İlk ziyaret Özgür Özel’e

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçiminin ardından planladığı yeni anayasa hazırlığı turuna CHP yönetimiyle başlıyor. Kurtulmuş, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i makamında ziyaret ederek ilk görüşmeyi gerçekleştirecek. Kurtulmuş’un sonraki günlerde grubu olan diğer partiler İYİ Parti, MHP, DEM Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarıyla görüşmesi planlanıyor. Meclis Başkanı, tüm parti gruplarıyla görüşmesinin ardından AK Parti grup yöneticileriyle bir araya gelerek gelinen aşamayı değerlendirecek. Kurtulmuş’un grubu olmayan, ancak Meclis’te temsil edilen DEVA, HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP ve DSP genel başkanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.

ÇALIŞMA GRUBU ÖNERECEK

Kurtulmuş, yeni bir anayasanın içeriği ve hazırlanma yönteminin yanı sıra, başkanlık sistemine uyumlu ve Parlamento’nun etkinliğini artıracak yeni bir TBMM İçtüzüğü’yle ilgili de parti liderlerinin görüşlerini alacak. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmasıyla ilgili temel kriterlerini “sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı, özgürlükçü ve birey odaklı” olarak sıralamıştı. Meclis Başkanı, çoğulcu bir yaklaşımla hazırlanacak bu yeni toplumsal sözleşme için herkesin “Benim anayasam” diyebileceği bir metin üzerinde uzlaşma hedefini ifade etmişti. Partilere herhangi bir taslak veya ön şartla gitmeyecek olan Kurtulmuş’un özellikle yöntem üzerinde duracağı ve ilk aşamada uzlaşma komisyonu kurulamasa bile bir “ortak çalışma grubu” ile adım atılmasını önereceği belirtildi.