Kültür ve Turizm Bakan YardımcısıYavuz: Çin’le işbirliği memnuniyet verici seviyeye ulaştı

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Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği’nce Ankara’da derneğin kuruluşunun beşinci yıldönümü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Türkiye-Çin geliştirme ve destekleme Derneği başkanı İhsan Beşer’in yanısıra Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Özgüm Özkan Yavuz, Çinli firma temsilcileriyle bürokratlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kültür ve turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Türkiye ile Çin arasında sosyal, ekonomik, diplomatik alanda her alanda ilişkilerin olumlu ve yapıcı şekilde devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“İki ülke arasındaki her türlü işbirliğinde devlet başkanları düzeyinde en üst düzeyde ortaya konulan irade iki ülke iş dünyası için çok büyük bir şans ve imkan olduğunu düşünüyorum. 2018 yılı Türkiye ile Çin arasında kültür işbirliği alanında ilişkilerimizin mesafe kat ettiği önemli bir yıl oldu. Türkiye’ye doğrudan uçuşların olduğu kentlerde Türkiye olarak sahip olduğumuz tarihi turistik ve kültürel zenginliğimiz başarıyla anlatıldı. Çin’de konserler, sergiler gibi sayısız etkinlikler düzenledik. 2018 yılı ilişkilerimiz açısından dönüm noktası olarak kıymetli bir yıl olarak tarihte yerini aldı. Kültürel etkileşimimiz artarak devam ediyor. Siyaset, ekonomi, kültür, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin memnuniyet verici seviyeye ulaştığına hep birlikte şahit oluyoruz.”

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Dernek Başkanı Beşer de iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda büyük ivme kazandığına dikkat çekerek, “Türkiye ile Çin’in diplomatik ilişkilerinin başlamasının 50’nci yılında düzenlediğimiz foruma iki ülkeden 100’ün üzerinde firma katıldı.

Bu bile tek başına iki ülke arasındaki büyük potansiyeli gösteriyor” diye konuştu.

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