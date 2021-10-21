Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın: Alev topuna döndü

Yangın saat 04.00 sıralarında Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi, Pembegül sokakta yaklaşık bin metrekare alan üzerine kurulu çelik konstrüksiyon binada meydana geldi. Kahvehane, kütüphane, oyun alanı ve maç yayınlarının yapıldığı lokalde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafı branda ile kapalı olan alandan yükselen alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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