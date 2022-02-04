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Küçükçekmece'de çıkan yangında can pazarı

#Istanbul#Küçükçekmece#Yangın
Küçükçekmecede çıkan yangında can pazarı

Küçükçekmece'de, iki katlı binada çıkan yangına uykusunda yakalanan kişi, önce pencereden perde ile sarkarak aşağıya inmeye çalıştı, daha sonra bitişiğindeki binanın çatısına atladı. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan kişinin pencereden sarktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Atatürk Mahallesi 301. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında, dün saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. İddiaya göre; elektrik sobasını çalıştırarak uykuya dalan yabancı uyruklu kişi, uyandığında alevlerin içinde kaldı. Dumanların kısa sürede daireyi sarması üzerine panikleyen kişi, önce perde ile pencereden sarkarak aşağıya inmeye çalıştı. Yangını gören çevredekiler, bir yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da yanan dairedeki kişinin atlayabilmesi için halı açtı. Dakikalarca pencerede bekleyen kişi, sarkıttığı perdenin kısa olduğunu gördükten sonra aşağıya atlamaktan vazgeçti. Daha sonra binanın yan cephesindeki pencereden başka bir binanın çatısına atladı. Çatıda uzun süre bekleyen yabancı uyruklu kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangında zarar gören daire ise kullanılamaz hale geldi. 

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PERDE İLE PENCEREDEN SARKARAK ATLAMAYA ÇALIŞTI

Perdeyi sökerek aşağıya sarkan kişinin yaşadığı panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişinin pencereden sarkarak beklediği sırada, vatandaşların iş makinesi kepçesini uzatarak yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Perdenin kısa olduğunu gören kişi, aşağıya atlamak için cesaret edemeyip dakikalarca pencerede bekliyor. 

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"YAKLAŞIK 25 DAKİKA PENCEREDE KALDI"

Yangından etkilenen kişinin ev sahibi İbrahim Yıldırım, "Alt katta otururken aşağıya perde sarktığını gördüm. Dışarıya baktım, ev yanıyor. Hemen gidip, elektriği kestim. Dışarıya çıktım baktım, kiracı pencereden sarkmış. Aşağıya da eski bir branda germişler, 'atla' diyorlar. Ben de 'atlama' dedim. O sırada içeriye girdi. Yan taraftaki pencereden çatıya atlamış. O kurtulunca biz de rahatladık. Yanan bir yeri yok ama dumandan etkilenmiş, korkmuş. Yaklaşık 25 dakika pencerede kaldı. Yatağının yanında elektrikli soba varmış. Uyuyormuş, yangın oradan çıkmış" dedi.

Hüseyin Arslan ise "O panik havasında perde ile aşağıya sarktığını gördüm. Vatandaşlar da yaralanmaması için aşağıda halı açtılar. Arkadaş kendini önce içeriye attı. Daha sonra yan taraftaki binanın çatısına atladı" diye konuştu.

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