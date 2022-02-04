Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir balıkçıda 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası 11 şüpheli başarılı bir operasyonla yakalandı. CNN TÜRK'ün haberine göre zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İŞTE ZANLILARIN İLK İFADELERİ: OLAY KONTROLDEN ÇIKTI

Şüpheliler ifadelerinde "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

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