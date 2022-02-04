Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırıya tepki yağdı Ve karar verildiÇirkin saldırıya tepki yağdı! Ve karar verildi#Onur Anıtı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
Telefona gelen SMSe tıkladı, hayatının şokunu yaşadı Bu mesaja dikkatTelefona gelen SMS'e tıkladı, hayatının şokunu yaşadı! Bu mesaja dikkat#Dolandırıcılık
Türkiyenin nüfusu açıklandıTürkiye'nin nüfusu açıklandı#Türkiye
Fatma Girikin bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğulduFatma Girik'in bakıcısı ilk kez konuştu... Anlatırken gözyaşlarına boğuldu!#FATMA GİRİK
İstanbulda karlar eridi, barajlar doldu İşte barajlarda son durum...İstanbul'da karlar eridi, barajlar doldu! İşte barajlarda son durum...#Istanbul
Yunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi O anları CNN TÜRKe anlattıYunan güçlerini geri püskürtmüşlerdi! O anları CNN TÜRK'e anlattı#Çanakkale
Şöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacakŞöhret yolculuğu demir parmaklıklar ardında sonlandı: 18 yıl hapis yatacak#Geoffrey Paschel
Memur ve memur emeklileri dikkat Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladıMemur ve memur emeklileri dikkat! Emekli ve memur enflasyon farkı oluşmaya başladı#Memur
Ece Erkenin yaşadıkları beni çok üzdüEce Erken'in yaşadıkları beni çok üzdü!#Arda Kural
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#İfade
Son dakika... Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'deki bir balıkçıda 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası 11 şüpheli başarılı bir operasyonla yakalandı. CNN TÜRK'ün haberine göre zanlılarının emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı.

İŞTE ZANLILARIN İLK İFADELERİ: OLAY KONTROLDEN ÇIKTI

Şüpheliler ifadelerinde "Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı" dedi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme Şüpheliler ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildiŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Şüpheliler ikinci kez ek gözaltı süresi için adliyeye sevk edildiHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Şüphelilerin yeni görüntüleri ortaya çıktıHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Cinayet#İfade

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu
Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz... Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı

Taraftarlardan Onur Anıtı’na çirkin saldırıya tepki! 'Bu saygısızlığı asla affetmiyoruz'... Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı

#Onur Anıtı
İngilterede Başbakanlıktaki üst düzey dört yetkili istifa etti

İngiltere'de Başbakanlık'taki üst düzey dört yetkili istifa etti

#İngiltere