‘Koyunbakım’dan çıktılar... Yangında yaralanan hayvanlar yeni yuvalarında

Haberin Devamı

Manavgat ve Marmaris’teki orman yangınlarında ağır yaralanan kuzu, boğa, keçi, inek ve eşek gibi hayvanlar, tedavilerinin ardından Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirildi. Hayvanlar, gönüllüler ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkilileri tarafından müzik ve lezzetli mamalarla karşılandı.

HAYTAP Antalya Temsilcisi Fatma Gök, hayvanların çoğunluğunun ölmek üzereyken bulunduğunu, 24 saat süren yoğun bakımların ardından hayata döndürüldüklerini anlattı:

“Artık onların evi burası. Ömürlerinin sonuna kadar bu çiftlikte yaşayacaklar ve bakımları HAYTAP tarafından üstlenilecek. Onları müzikle, birbirinden lezzetli yiyeceklerle karşıladık. Mutlulukları hareketlerine yansıdı. Onlar da bizler gibi neşeliydi.”

Haberin Devamı

Fatma Gök’ün Manavgat’ta yaralanan ve tedavisini bizzat üstlendiği keçi de iyileşti. Gök, keçinin de artık çiftlikte yaşayacağını söyledi:

“Onunla iyileşmesinin şerefine dans ettik, saatlerce kucağımdan inmedi. Yine Manavgat orman yangınında vücudunun çoğunluğu yanan bir ineğin de tedavisi tamamlandı ve yeni yaşam alanına kavuştu. Beni çiftlikte gördüğünde boynuma sarıldı desem yeridir. Yanımdan bir dakika bile ayrılmadı.”