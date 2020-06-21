Korona sınavından öğrenciler geçti, veliler çaktı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sınavı (LGS) dün yapıldı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenciyi kapsayan sınav 81 ilde gerçekleştirildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kimlik kontrollerinin yapılması için erken saatten itibaren okullarda oldular. Bu sene sınava kendi okullarında giren öğrenciler binalara alınırken, velilerin okul bahçelerine girmesine izin verilmedi. Okul dışında bekleyen ebeveynler, çocuklarının aksine sosyal mesafeye uymadı. Kalabalık gruplar halinde okul önünde bekleyen velilerin, sanki salgın yokmuş gibi dip dibe beklemeleri dikkat çekti.

SOSYAL MESAFE ANONSU

Sınav binasına giriş esnasında sürekli “Sosyal mesafenizi koruyunuz” anonsu yapıldı. Velilerin kapıda beklememelerinin de vurgulandığı anonsta; “Kimliklerinizi unuttuysanız hemen evinizden alın. Velilerimiz lütfen kapı dışında beklemeyin. Yan okul bahçesine geçin” ifadelerine yer verildi. Sınavda soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. Birinci oturum 09.30’da başladı. Bu oturumda öğrencilere Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamak için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum 10.45’te sona erdi.

ARAYA SIRAYLA ÇIKTILAR

Birinci oturum sonunda öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmadı, binanın durumuna göre zaman aralıkları gözetilerek sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bahçeye alındı. Okul koridoru ve bahçelerde maskelerinin çıkarılmasına izin verilmedi. Saat 11.30’da başlayan ikinci oturumda öğrencilere matematik ile fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verildi.

COVID POZİTİFLER AYRI BİNADA GİRDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da COVID pozitif öğrenciler için 4 okul tahsis edildi. Hasta olan öğrenciler bu okullarda her sınıfta tek öğrenci olacak şekilde sınava girdi. Uzun süreli tedavi gören 57 öğrenci de evde ve hastanede sınava alındı. Tüm illerde koronalı adaylar için özel önlem alındı. Mersin’de 259 tek kişilik sınıf hazır edildi, Adıyaman’da pozitif adaylar sınava ambulansla getirildi.

SAĞLIK BAKANI KOCA: MSÜ SINAVINDA 400 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI HABERİ ASILSIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Haziran’da yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığı ve öğrencilerin karantinaya alındığı haberinin doğru olmadığını söyledi. Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.”

MASKELİ, MESAFELİ LGS

Hijyen koridorlarından geçerek sosyal mesafe kurallarına göre sınav binalarına alınan öğrencilere maske dağıtıldı, el dezenfektanı kullanmaları sağlandı. Sınav salonlarına da öğrenci ve görevliler için tıbbı maske konuldu. Sınav giriş belgelerini oturdukları sırada bulan öğrenciler, sınavın başladığı saate kadar maskelerini çıkarmadılar. Sınav sırasında öğrencilerden isteyenler maskelerini çıkardı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)



ÖĞRENCİLER SINAVI DEĞERLENDİRDİ: MATEMATİK ZOR, TÜRKÇE KOLAYDI

Öğrenciler sınav sonrası soruları Hürriyet’e değerlendirdi. Genel olarak sınavın orta derecede bir sınav olduğunu belirten öğrencilerin büyük bir kısmı matematikte zorlandıklarını belirtti. Köklü ifadeli sorularda zorlandıklarını ifade eden adaylar, Türkçe sorularının ise kolay olduğunu söyledi. Öğrencilerin yorumları şöyle:

Nehir Aktacı (öğrenci): Sınav güzeldi. Matematikte zorlandım. Türkçe’de uzun metinler olduğu için biraz karıştırdım. İnkılap ve İngilizce güzeldi. Din çok kolaydı. Maskemi sınav sırasında arada çıkardım. Kolay geçti sınav.

Seymen Taha İkiz (öğrenci): Sınav güzel geçti. Sayısalda biraz zorlandım. Sözel kolaydı. Birinci dönem konuları olduğu için zaten çalıştığım konulardı. Biraz daha ayrıntı katmışlar sorulara. Matematikte zorlandığım sorular oldu. Fende çok ayrıntı vardı. Genel olarak zorluğu iyiydi, orta bir sınavdı. Maskemi sınavda birkaç kere terleyince çıkardım.

Kerem Tutan (öğrenci): Sınava hazırlanmıştım, güzel geçti. Ben zor bekliyordum ama orta derecedeydi. Ne çok zor ne de kolay bir sınavdı. Birkaç zorlandığım soru oldu matematik ve fende. Türkçe güzel geçti. Okulda arkadaşlarımın yanında olmam bir artı oldu. Arada da sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıktığımız için bir zorluk yaşamadım. Çaprazlama, gen konuları fende zorladı.

UZMANLAR SINAVI YORUMLADI: MATEMATİK BELİRLEYİCİ OLACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Bilfen Okulları, Oğuzkaan Koleji, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Nesibe Aydın Okulları, Bahçeşehir Koleji uzmanlarının ders ders yorumları şöyle:

TÜRKÇE: Sorular orta zorluktaydı. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda, görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında bazı soruların ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti.

MATEMATİK: Konu dağılımı dengeli olmakla birlikte zorluk seviyesi olarak çeldiricisi kuvvetli olan soruların öğrencilerin bilgiyi kullanmaya yönelik yorum yapma becerilerini ölçen sorular olduğu da görüldü. Birkaç soru üst düzey becerilere sahip öğrencilerin yapabileceği tarzdaydı. Bir önceki yıla göre el oyalayan, dikkat gerektiren sorulara yer verildi. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim almış bir öğrenci için zor bir sınavdı.

FEN BİLGİSİ: Genel olarak TEOG’dan daha zor ama geçen yıllardaki LGS seviyesinde bir sınav olmuş. Soruların genel durumuna bakıldığında öğrencilerin rahat yapacağı bir sınav hazırlanmış. İlk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş. Zorluk seviyesi olarak bakınca, zor seviyede 4, orta seviyede 5 soru vardı. Geri kalanlar kolay ve genelin yapabileceği sorular seviyesindeydi.

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Orta seviyede bir sınav. Sorular öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer nitelikte. Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu, metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlendi.

İNGİLİZCE: İngilizce soruları müfredata uygun bir şekilde hazırlanmış. Bu yıl sınav geçen senelere göre daha kolay diyebiliriz. Öğrencilerin karşısına sene içinde çözülen sorulara benzer formatta diyalog tamamlama, duruma uygun olanı seçme ve grafik okuma soruları geldi. Sonuç olarak sınav zorlayıcı değil dikkat gerektiren, okuduğunu anlamaya yönelik bir sınavdı.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular kolay ve orta düzeyde. Genel olarak baktığımızda yorum soruları çok ön plana çıkıyor. En temel kavramları bilen her öğrenci kolaylıkla soruları çözebildi. Yorum tarzındaki bu soruların öğrencilerin de ufkunu açacak tarzda hazırlanmış olduğu fikri ortaya çıkıyor. Ezberden ziyade, edinilen bilgiyle yaşam becerisi geliştirmeye yönelik sorular ön plana çıktı. (EĞİTİM SERVİSİ)

KİTAPÇIKLAR 22 HAZİRAN, SONUÇLAR 16 TEMMUZ’DA

Öğrencilerin soru kitapçıkları 22 Haziran’dan itibaren velilere teslim edilecek. Sonuçlar ise 16 Temmuz’da açıklanacak.