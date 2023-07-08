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‘Korkunç üçlü’ye karşı omega-3 kalkanı

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#Omega-3#Diyetisyen#Menopoz
‘Korkunç üçlü’ye karşı omega-3 kalkanı
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Beslenme Uzmanı-Diyetisyen Taylan Kümeli, Omega-3’ün menopoz dönemindeki kadınların “sıcak basması, gece terlemesi ve kilo alma” gibi şikâyetlerine yardımcı olabileceğini söyledi.

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Omega-3 yağ asitleri kadınların menopoz döneminde yaşadığı ‘korkunç menopoz üçlüsü’ olarak adlandırılan sıcak basması, gece terlemesi ve kilo alma şikâyetlerini gidermede yardımcı olabilir. En sağlıklı protein kaynaklarından biri olan balık, içindeki Omega-3 ile kalp damar sağlığından, beyin gelişimine kadar birçok noktada insan vücuduna fayda sağlıyor.

‘SPOR DOĞRU BESLENMEYLE DESTEKLENMELİ’

menopoz döneminde Omega-3’ün destekleyici olduğunu belirten Beslenme Uzmanı-Diyetisyen Taylan Kümeli, Hürriyet’e şöyle konuştu: “Menopoz başladığı an itibarıyla Omega-3 alındığı zaman menopoz semptomlarının çok azaldığını gözlemliyoruz. Bu yönde araştırmalar da var. Sıcak basması, gece terlemesi, anksiyete, kilo alma gibi şikâyetlerin azaldığına dair araştırmalar var. Omega-3 alındığı zaman vücuttaki trigliserid oranı düşüyor ve protein de alındığı için kas kaybı yaşanmıyor. Maydanoz, nohut, Omega-3 içeren balıklar, avokado gibi besinler tüketmek önemli. Tabii bunları doğru miktarda tüketmek gerekiyor. Mesela günde 3 ceviz, 10 fındık, 15 tane badem gibi oranlarda... Bunun yanında spor, doğru beslenme ile desteklemek lazım.”

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HANGİ BESİNLERDE BULABİLİRİZ

- Yağlı balıklar

- Ceviz

- Chia tohumu

- Semiz otu

- Yumurta

- Ispanak

 

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#Omega-3#Diyetisyen#Menopoz

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