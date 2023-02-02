Konsoloslukların kapatılması... Bakan Soylu: Türkiye'ye karşı yeni bir psikolojik harp yürütülmektedir

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK/PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

"TÜRKİYE'YE KARŞI YENİ BİR PSİKOLOJİK HARP BAŞLATTILAR"

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

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"15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Bir istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye de bunu izlemiştir. Bu istihbarat elemanı, bir ülkeye istihbaratını pazarlamıştır. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler.

Eğer başarısız olsaydık bugün müstemleke muamelesi göstereceklerdi. Bu kıştan çok ümitleri vardı. O aklı evveller. O Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenler... Madem o kadar biliyordunuz PKK/PYD'nin İstiklal Caddesi saldırısını Türkiye'ye haber vermediniz.

DEAŞ'ın sahibi kimdir El Kaide'yi kim inşa etmiştir? Bizzat Amerika'nın kendisi inşa etmiştir.

Artık parmak sallanan bir Türkiye tablosunu kabul etmemiz mümkün değildir. Terör operasyonu sayısını 31 bin seviyesinden 2022 itibariyle 131 bin seviyesine çıkardık. Bugün kendi mühimmatlarımızı yapıyoruz. Afrin için Amerika bacak çırptı. Afrin müttefiklerinin elinde olsaydı Afrin'den terör örgütüne aktarımları rahat yapacaklardı.