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İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı

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#Hollanda#Fransa#İngiltere
İstanbuldaki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 11:40

HOLLANDA Başkonsolosluğu'nun ardından Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsolosluğu da kapatıldı. Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, bugün de güvenlik gerekçesiyle halka kapalı olacağını duyurdu. Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu'nda önlem olarak, zırhlı polis aracı bekletildiği olduğu görüldü. Kapıda "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz" yazılı bir kağıt asıldı.

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Hollanda Başkonsolosluğu'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada ise, "İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılmıştır" denildi.

Fransa Başkonsolosluğu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da terör saldırısı riski yüksek olmaya devam ediyor. Özellikle Beyoğlu semtindeki, Taksim, İstiklal Caddesi, ve benzeri ibadethaneler, konsolosluk temsilcilikleri, turistik yerler söz konusu olduğunda. Bu nedenle, Türkiye'de ikamet eden Fransızlar veya ziyaretçiler, her zaman ve her yerde azami dikkat göstermeye, turistik ve yoğun yerlerden, ayrıca her tür toplantı ve toplantılardan mümkün olduğunca kaçınmaya davet edilir" dedi.

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İstanbuldaki 5 konsolosluk bugün de kapalı

Belçika Başkonsolosluğu da 1-3 Şubat tarihleri arası kapalı olduğunu bildirdi. İngiltere Başkonsolosluğu ise dün olduğu gibi bugün de kapalı olduğunu duyurdu.

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#Hollanda#Fransa#İngiltere

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